Război în Ucraina, ziua 851. Rusia intensifică bombardamentele la Harkov

Război în Ucraina, ziua 851. Armata rusă a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice din vestul şi din sudul Ucrainei. Mai multe centrale electrice au fost variate, motiv pentru care Volodimir Zelenski a propus instalarea de panouri fotovoltaice.

Ministerul ucrainean al Energiei, citat de AFP, a anunțat că este al optulea atac „masiv” asupra centralelor ucrainene din ultimele trei luni. Din acest motiv există întreruperi frecvente de electricitate.

Infrastructura ucraineană face față cu greu solicitărilor de energie electrică din cauza atacurilor. În aceste condiții, autoritățile caută soluții alternative pentru ca populația să nu aibă de suferit. Doi lucrători ai sistemului energetic au fost răniți în atacuri și spitalizați la Zaporojie.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și a distrus jumătate din capacitatea energetică a Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski. El a cerut să fie instalate panouri solare şi unităţi de stocare a energiei pe clădirile „fiecărei şcoli şi a fiecărui spital, cât mai curând posibil”.

Directorul general al DTEK, Maxim Timcenko, a avertizat că Ucraina riscă „o criză gravă în această iarnă”. El a cerut partenerilor occidentali să se mobilizeze în ajutorul țării sale.

The moment of the russian terrorist strike on a building in Kharkiv. There are currently 2 people killed and 37 injured.

This bomb was launched by russian aviation.

If @POTUS had allowed Ukraine to strike russian airfields with ATACMS, this attack on Kharkiv might not have… pic.twitter.com/xrjNJxM40W

— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 22, 2024