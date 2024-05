Război în Ucraina ziua 809. Ofensiva rusească avansează. Zelenski reclamă o situație dificilă în Donețk

Război în Ucraina ziua 809. Luptele dintre forțele rusești și apărea ucraineană s-au reluat în regiunea Harkov. Pe fondul intensificării asalturilor, Rusia anunţă că a cucerit cinci sate în Harkov şi unul în Doneţk.

Începând de vineri, forţele ruseşti au reluat operațiunile militare în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, aflată la graniţa cu Rusia. În zonă au loc lupte grele, iar preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat că este vorba despre o nouă ofensivă. Ministerul Apărării din Ucraina a anunţat că au fost trimise unităţi de rezervă în nordul regiunii, în timp ce în unele localităţi este evacuată populaţia.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că situația este „extrem de dificilă” în regiunea Donețk și că Ucraina se apără în nordul regiunii Harkov. El a precizat că forțele ucrainene rezistă în jurul localităților de frontieră din nordul regiunii Harkov, în discursul său de seară din 11 mai.

Armata rusă ar fi încercat o pătrundere în linia de apărare a Ucrainei în regiunea Harkov pe 10 mai, dar luptele continună. Sunt bătălii în curs de desfășurare, a anunțat Zelenski, în jurul localităților Strilecha, Krasne, Morokhovets, Oliinykove, Lukiantsi, Hatyshche și Pletenivka.

Armata ucraineană a declarat că trupele Moscovei au fost suprinse în satele de frontieră din „zona gri”. În timp ce Rusia a susținut capturarea a cinci așezări locale: Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylne și Strilecha.

Situația ar fi, de asemenea, „deosebit de tensionată” în regiunea Donețk, în direcția Pokrovsk, în apropierea satelor Semenivka și Netailove.

Forțele ucrainene continuă să se apere și pe alte direcții din regiunea Donețk, și anume în jurul localităților Kupiansk, Lyman, Siversk, Kramatorsk și Vermivka.

Rusia anunţă că a cucerit cinci sate în regiunea ucraineană Harkov şi unul în Doneţk Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele sale au cucerit cinci sate de frontieră în regiunea ucraineană Harkov. Moscova a exploatat avantajul său tot mai mare pe câmpul de luptă din estul Ucrainei, relatează Reuters. Ministerul rus a declarat că forţele sale au cucerit satele Pletenivka, Ohirţeve, Borîsivka, Pîlna şi Strilecina, la graniță. De asemenea, a fost ocupată localitatea Keramik din regiunea Doneţk, mai la sud.

Aici Moscova a făcut progrese lente, dar constante, de când a cucerit vechiul bastion ucrainean Avdiivka, în februarie.

Oficialii ucraineni au declarat că Rusia a lansat o nouă ofensivă transfrontalieră în jurul oraşului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina. Militarii ruși au încercat să avanseze şi mai mult, a declarat guvernatorul Harkovului, Oleh Sîniehubov.

Forţele ruseşti au atacat prima dată regiunea Harkov în februarie 2022. Au fost alungate din cea mai mare parte a provinciei după o contraofensivă fulgerătoare în luna septembrie a aceluiaşi an. De atunci, regiunea Belgorod, învecinată cu Rusia, a fost supusă unor atacuri regulate cu drone şi artilerie ucrainene.

Security Service of Ukraine has prevented terrorist attacks that Russia planned to carry out in Kyiv on May 9

"The SBU has worked ahead of time, the perpetrators of the terrorist attack have been detained red-handed," the spokesman for the security service, Artyom Dekhtyarenko,… pic.twitter.com/N7QnVdPzOB

— NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2024