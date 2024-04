Război în Ucraina ziua 788. Ajutorul militar SUA poate ajunge într-o săptămână pe front

Război în Ucraina ziua 788. Camera Reprezentanților a votat, după luni de întârziere, ajutorul militar de 60,84 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Situația este dramatică pentru forțele Kievului care s econfruntă cu o criză de muniție și arme

Trupele ucrainene pierd teren pe câmpul de luptă în fața Rusiei, conform CNN și BBC. Odată cu adoptarea proiectului de lege, este puțin probabil ca dinamica pe câmpul de luptă să se schimbe imediat. Cu toate acestea, revenirea sprijinului american este un impuls mare pentru Kiev, notează BBC.

Preşedintele american Joe Biden a salutat adoptarea în Camera Reprezentanţilor a unui pachet de „ajutor crucial” pentru Ucraina şi Israel. El a spus că este „un mesaj clar despre puterea leadership-ului american în întreaga lume”. Biden a cerut Senatului să aprobe finanțările cât mai curând posibil. Cele două ajutoare trebuie acum aprobate de Senat, unde un prim vot ar putea avea loc chiar marţi.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat votul dat de Camera Reprezentanţilor pentru noul pachet de ajutor destinat Ucrainei. El a precizat că Kievul foloseşte arme furnizate de aliaţii NATO pentru a distruge capacităţile de luptă ruseşti.

Și preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a vorbit despre un ajutor crucial. El a salutat votul dat în Camera Reprezentanților, spunând că „trimite un mesaj clar Kremlinului”: Lumea Liberă va continua să sprijine Ucraina şi poporul său.

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine . Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America.

Pentagonul pregătește o infuzie masivă de echipament militar pentru Ucraina. Armamentul și munițiile sunt„gata de transfer”, declarau oficialii americani, care mai așteaptau doar voturile din Congres și avizul lui Biden.

Departamentul Apărării a început să asambleze pachetul de asistență cu mult înainte de aceste voturi. Oficialii americani caută să accelereze procesul, au declarat mai multe surse pentru Washington Post.

Un oficial a vorbit sub protecția anonimatului că, odată ce proiectul de lege va fi finalizat, va dura mai puțin de o săptămână pentru ca unele dintre arme să ajungă pe câmpul de luptă, în funcție de locul în care sunt depozitate - SUA sau chiar Europa.

It is now my greatest pleasure to flip a finger at everyone who has tried so insanely hard and failed to kill the U.S. defense aid bill and help Russia crush and exterminate Ukraine -- from corrupt politicians to useful idiots, as well as the one overtly selling out her own… pic.twitter.com/wIDcgVmO5g

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 20, 2024