Război în Ucraina, ziua 693. Herson, sub asediu. Doi răniți în urma atacului rusesc

Război în Ucraina, ziua 693. În urma eliberării Hersonului și a altor așezări regionale de pe malul vestic al fluviului Nipru de către forțele ucrainene în noiembrie 2022, trupele ruse au continuat să desfășoare bombardamente intense în zonă, cauzând multiple victime civile.

Potrivit informațiilor, o femeie în vârstă de 42 de ani și un bărbat de 38 de ani se plimbau pe o stradă din Tianka atunci când satul a fost lovit de atacul rușilor.

Cei doi locuitori au fost spitalizați în urma rănilor provocate de explozii, conform declarațiilor oficiale publicate pe platforma Telegram.

Tot în cursul zilei de marți, o locuință din satul Dniprovske, situat în apropierea Hersonului, a fost vizată de un atac rusesc, conform declarațiilor Ministerului de Interne.

În momentul sosirii primilor salvatori pentru a stinge incendiul, forțele ruse au reluat bombardamentul în zona respectivă, conform informațiilor furnizate de minister. Până în prezent, nu au fost raportate victime în localitatea Dniprovske.

Începând cu 1 ianuarie, exportatorii turci au experimentat o oprire aproape totală a transferurilor de bani de la clienții lor ruși. Acest lucru s-a datorat fie returnării, fie respingerii acestor transferuri de către bănci, generând perturbări semnificative în cadrul comerțului dintre cele două țări.

După vizita recentă a secretarului de stat american, Antony Blinken, la Ankara, companiile turcești au întâmpinat dificultăți în primirea plăților din Rusia în lire turcești și ruble rusești.

Anumite bănci au ales să returneze banii, în timp ce altele au respins tranzacțiile pe care inițial le acceptaseră, argumentând că acestea implică „bunuri interzise”, conform unei surse citate de Ekonomim.

Potrivit sursei citate, dificultățile legate de transferurile de bani din Rusia în Turcia au început să se manifeste încă din luna decembrie a anului trecut și au atins un punct critic la începutul lunii ianuarie 2024.

Aceste complicații au fost generate de cea mai recentă extindere a listei de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană. Ele pot apărea chiar și atunci când un exportator turc comercializează bunuri care nu sunt supuse sancțiunilor, dar clientul său este afectat de acestea.

De asemenea, problemele survin atunci când băncile turcești au înregistrate în bilanț tranzacții efectuate în ruble, conform unei surse din cadrul Ministerului turc al Comerțului.

Marți, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că statul ucrainean se confruntă cu riscul de a suferi o „lovitură ireparabilă” în cazul în care conflictul se prelungește. El a subliniat că situația pe front se află acum „în întregime” în favoarea forțelor ruse.

„Nu doar că a eşuat contraofensiva lor, dar iniţiativa se află în întregime în mâinile forţelor armate ruse. Şi dacă aceasta continuă, statalitatea Ucrainei ar putea suferi o lovitură ireparabilă şi foarte serioasă”, a declarat Vladimir Putin.

Referindu-se la posibilele discuții de pace, Putin a respins „așa-numitele formule de pace” discutate între Occident și Ucraina.

Acestea implică returnarea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia și înființarea unui tribunal internațional. Motivul invocat de președintele rus este că aceste formule conțin „cerinţe prohibitive pentru procesul de negocieri”.

În paralel, o pancartă care redă o declarație a lui Vladimir Putin cu privire la nesfârșirea frontierelor Rusiei a acumulat milioane de vizualizări pe platformele sociale, generând speculații printre utilizatori cu privire la intenția mesajului.

Panoul publicitar are logo-ul agenției de știri de stat Tass și poartă comentariul lui Putin potrivit căruia „granițele Rusiei nu se termină nicăieri”.

This morning an electronic billboard on my way to work is displaying this Putin quote: “Russia’s borders do not end anywhere.” pic.twitter.com/K7q5wUPHWN

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 15, 2024