Război în Ucraina, ziua 688. Bani și mai multă apărare aeriană pentru Ucraina

Război în Ucraina, ziua 688. Într-o declarație după o reuniune a alianței, s-a afirmat că statele membre au întocmit planuri de a oferi suplimentar „miliarde de euro” Ucrainei în 2024. De asemenea, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a adăugat că, în timp ce Moscova își intensifică atacurile împotriva orașelor și civililor ucraineni, aliații NATO întăresc apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Comisarul european pentru piaţa internă, francezul Thierry Breton, a propus joi seara crearea unui fond de 100 de miliarde de euro pentru creşterea capacităţilor de producere de armament în Uniunea Europeană cu scopul de a susţine Ucraina în faţa Rusiei. Ideea a fost agreată imediat de ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, relatează France Presse.

Război în Ucraina. Bani mai mulţi pentru Kiev. Sursa foto: Facebook

Între timp, Finlanda va extinde închiderea graniței sale cu Rusia. Anunţul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Pădurilor, Sari Essayah, la televiziunea națională, potrivit Reuters.

„Granița va rămâne închisă”, a spus Essayah, întrebat dacă măsura va fi prelungită cu încă o lună după expirarea acesteia pe 15 ianuarie.

Război în Ucraina. Rușii se confruntă cu pierderi militare non-stop pe pământul ucrainean. Aproximativ 367.620 de persoane ale agresorilor au fost eliminate. 9.293 de ținte aeriene ale invadatorilor au fost doborâte. Mii de tancuri, vehicule blindate și camioane au fost distruse de apărătorii Ucrainei.

Sursa foto: Volodimir Zelenski-Facebook

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat un nou rezumat al pierderilor totale în luptă ale inamicului din 24.02.22 până în 11.01.24.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.01.24 were approximately: pic.twitter.com/VtWNBmb3QZ

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 11, 2024