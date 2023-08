Update:

Porturile ruseşti de cereale dau pe dinafară după două recolte consistente, ceea ce înseamnă că orice escaladare militară în Marea Neagră riscă să lipsească lumea de cantităţile mari de cereale pe care contează, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.

Capacităţile portuare ruseşti sunt supuse la presiuni în condiţiile în care cel mai mare producător mondial de grâu se chinuie să îşi vândă stocurile, care rămân în continuare la un nivel ridicat în pofida unor exporturi masive. Potrivit firmei de consultanţă SovEcon, în luna iulie Rusia a livrat 4,4 milioane de tone de grâu, o cantitate record pentru această lună şi o cantitate de aproape 60% peste medie.

Astfel pe pe direcțiile Melitopol și Berdyansk, spre sudul Ucrainei, la Marea Neagră, armata a realizat un avans notabil spre zona satului Robotino.

Colonelul Serghei Kuzmin, comandantul adjunct al grupului operațional-strategic de trupe „Tavriya” pentru comunicații strategice a declarat că doar în cursul acestei zile, armata rusă a pierdut pe acest front 250 de soldați.

Cu toate astea, CNN a transmis în cursul zilei de azi o informație din care rezultă că analiștii militari americani sunt sceptici cu privire la avansul ucrainenilor spre sudul țării, având în vedere că rușii au fortificat foarte tare aceste zone.

În estul țării, la Kupyansk, armata ucraineană a respins toate atacurile rușilor.

Mai la sud, spre Bahmut, militarii ucraineni au ajuns la periferia orașului, pe care l-au predat rușilor, acum trei luni.

În cursul zilei, vloggerii militari ruși au prezentat o informație care se referă la că cel mai mare parc de blindate al armatei ruse, care a fost golit în ultimele luni de conflict.

