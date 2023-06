Război în Ucraina, ziua 467. Liderul Wagner a recunoscut că Bahmut nu este cucerit în totalitate. Ucraina a anunțat câți soldați a pierdut

Situația pe frontul din estul Ucrainei devine din ce în ce mai dificilă. Șeful trupelor terestre, generalul Oleksandr Syrskyi, a declarat că armata ucraineană deține controlul asupra zonelor disputate.

Potrivit generalului ucrainean, armata rusă a mobilizat mii de deținuți, în așa zisele unități ”Storm Z”, care sunt specializate în unități de asalt.

”Inamicul, după ce și-a întărit grupurile cu unități de asalt „Storm Z”, care constau din prizonieri antrenați pentru operațiuni de asalt în lagăre speciale, a început să desfășoare operațiuni ofensive în zonele Maksyutivka, Novoselivske, Kuzemivka, Makiivka, Belogorivka, Spirne, încercând să sparge apărarea trupelor noastre și să dezvoltă o ofensivă. Luptele în aceste zone continuă aproape 24 de ore pe zi”, arată Statul Major al Forțelor Terestre din Ucraina.

#Ukraine: A Russian 9A310M1[-2] TELAR of the Buk-M1[-2] air defense system was destroyed by a precision strike of Ukrainian forces presumably in #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/Qz2SkFofZt

