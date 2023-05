Război în Ucraina, ziua 446. Zelenski, tur de forță prin capitalele europene. Ucraina eliberează pozițiile din jurul orașului Bahmut

Forțele armate din Ucraina au recucerit peste 10 poziții deținute până de curând de trupele din Rusia, la periferia nordică și sudică a orașului Bahmut. Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct al Apărării, de la Kiev, Hanna Maliar. Ea a precizat, într-o postare pe Telegram că armata ucraineană a eliberat, de asemenea, o suprafață considerabilă într-o pădure din apropierea satului Ivanivske, la sud-vest de Bahmut. Mai mulți militari ruși au fost luați prizonieri în cursul luptelor.

„Continuăm să înaintăm în suburbiile de pe frontul Bahmut. Astăzi, unitățile noastre au capturat mai mult de zece poziții inamice în nordul și sudul periferiei Bahmut și au curățat o zonă mare a masivului forestier din districtul Ivanivske. Soldații inamici din diferite părți au fost capturați. Invadatorii și-au adunat toate forțele acolo și încearcă să avanseze, distrugând totul în cale. Bătăliile aprige continuă”, a scris ea.

Noul raport cu privire la progresul armatei ucrainene la Bahmut vine după ce, în urmă cu câteva zile, Kievul a confirmat că a avansat cu până la doi kilometri în apropiere de Bahmut. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Est, Serhiy Cherevatyi, a declarat că forțele rusești prezintă deja semne de epuizare pe câmpul de luptă, potrivit Kyiv Independent.

În ciuda afirmațiilor Rusiei potrivit cărora Ucraina a făcut încercări „masive” eșuate de a străpunge apărarea în Bahmut, în ultimele trei zile, forțele Kievului au recâștigat circa 17 km pătrați de teren, potrivit grupului de reflecție american Institul pentru Studiul Războiului (ISW).

Eșecurile de la Bahmut au legătură și cu disputele dintre Ministerul rus al Apărării și Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner. În timp ce mercenarii Wagner conduc atacurile din interiorul orașului, flancurile pe unde au avansat forțele ucrainene trebuiau apărate de unitățile armatei regulate ruse.

Ministerul rus al Apărării a confirmat un nou val de contraatacuri ucrainene și a recunoscut că doi colonei, inclusiv un comandant de brigade, au fost uciși.

Colonelul Viaceslav Makarov, comandantul Brigăzii a 4-a de pușcași motorizați, și colonelul Evgheni Brovko, comandantul adjunct al corpului de armată pentru activități militare și politice, au fost uciși în timpul luptelor din oraș, după cum a precizat Ministerul Apărării de la Moscova, citat de RIA Novosti.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică seara la Paris pentru o cină la Palatul Elysee. Cu acest prilej, liderul de la Kiev va discuta cu președintele Emmanuel Macron despre „nevoile urgente ale Ucrainei, la nivel militar și umanitar”, relatează AFP.

După un tur de forță în Italia și Germania, președintele ucrainean a ajuns în jurul orei locale 20:55 la baza aeriană Vélizy-Villacoublay, la sud-vest de Paris. La coborârea din avion, el a fost întâmpinat de premierul Elisabeth Borne, cu care a schimbat câteva cuvinte.

„Cu fiecare vizită, capacitățile defensive și ofensive ale Ucrainei se extind. Legăturile cu Europa devin mai puternice, iar presiunea asupra Rusiei se intensifică”, a scris Zelenski pe Twitter la sosirea sa în Franța.

Zelenski a venit la Paris direct din Germania, unde a lăudat sprijinul militar oferit de Germania. El a vorbit despre un „prieten adevărat” și un „aliat de încredere” în acest război, după ce Berlinul a anunțat o nouă livreare de arme și echipament militar pentru a sprijini contraofensiva împotriva Rusiei.

După întrevederea cu Olaf Scholz, președintele Ucrainei a primit Premiul Carol cel Mare, o distincție care răsplătește angajamentul pentru unificarea europeană. Evenimentul a avut loc în orașul Aachen. Înainte de vizita sa la Berlin, Zelenski a fost primit la Roma de Papa Francisc, dar și de liderii italieni.

Acest turneu european vine în contextul pregătirilor pentru o ofensivă a armatei ucrainene.

The Charlemagne Prize for the contribution to the unification of Europe was awarded to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and the Ukrainian people. pic.twitter.com/Xoknj3caRr

— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2023