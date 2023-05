Război în Ucraina, ziua 438. Rusia, acuzată că a atacat oraşul Bahmut cu arme cu fosfor alb. Video

Război în Ucraina, ziua 438. Serviciul de presă al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei anunță că forțele ruse ar fi folosit fosfor și muniții incendiare în Bahmut, încercând să ștergă orașul de pe fața pământului.

Mai exact, Rusia a fost acuzată că a atacat orașul asediat Bahmut cu arme cu fosfor alb. Armata ucraineană a împărtășit imagini cu drone în timp ce ploaia de fosfor alb cade asupra orașului.

Rusia a folosit mai multe tipuri de arme și de muniții de când a declanșat invazia în Ucraina. Printre cele mai controversate astfel de arme sunt cele incendiare, inclusiv așa-numitul „fosfor alb”, o substanță gelatinoasă de consistența cerii, care, atunci când arde, produce o perdea groasă de fum alb. Fosforul alb este însă extrem de periculos atunci când este folosit în zonele civile populate și provoacă arsuri extrem de grave la contactul cu pielea.

Până în prezent, Moscova nu a confirmat oficial folosirea de fosfor alb în Ucraina. În schimb, în luna februarie, în primele zile ale invaziei Ucrainei, ministerul rus al Apărării a acuzat Kievul că folosește acest tip de armă în „suburbiile Kievului”.

Bakhmut now. The enemy continues to destroy the city and we continue to defend it! pic.twitter.com/zLdkEmoFQS

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) May 5, 2023