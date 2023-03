Război în Ucraina – Ziua 397. Comandantul forțelor terestre Ucrainene este la Bahmut. Primele tancuri Leopard au ajuns în Ucraina

Comandantul Forțelor Terestre ale Forțelor Armate Ucrainene, generalul-colonel Oleksandr Syrsky, a vizitat cele mai fierbinți locuri din direcția Bakhmut.

”Cea mai intensă fază a bătăliilor pentru Bakhmut continuă. Situația este constant dificilă. Inamicul suferă pierderi semnificative de resurse umane, arme și echipamente militare, dar continuă să desfășoare acțiuni ofensive. Apărătorii noștri au oprit eroic atacul inamicul, în condiții extrem de dificile și nu au lăsat nicio șansă acestuia să-și îndeplinească planurile … Calculăm toate opțiunile posibile pentru desfășurarea evenimentelor și vom acționa în mod adecvat la situația actuală”, a spus Oleksandr Syrskyi.

#Ukraine: The Ukrainian 10th Mountain Assault Brigade destroyed a Russian BMP-1 infantry fighting vehicle with an ATGM strike in Bilohorivka, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/rMDFJ2T7Gv

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 27, 2023