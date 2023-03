Război în Ucraina – ziua 394. Rușii par că renunță la Bahmut. Generalul de fier al Ucrainei coordonează cinci brigăzi aduse în zonă

Generalul ucrainean a coordonat ofensiva ucraineană din zona Harkov, unde rușii au fost împinși cu sute de kilometri, și unde au pierdut sute de tancuri, mașini de luptă și piese de artilerie.

Acum, Oleksandr Syrskyi a fost trimis să se ocupe de zona Bahmut, acolo unde împreună cu comandanții unităților, planifică acțiuni care blochează înaintarea rapidă a inamicului și îi provoacă pierderi semnificative.

Partea rusă nu încetează să încerce să Bahmut, dar se pare că trupele regulate au fost trimise spre sud, pentru a face o breșă în apărarea ucraineană.

Așa se face că la Bahmut, acum luptă doar mercenarii Wagner, care este în prezent cea mai pregătită parte a armatei ruse.

”Ei suferă pierderi semnificative, dar până acum nu și-au pierdut potențialul ofensiv, în detrimentul resurselor umane. Va veni vremea când și ei se vor sfârși. Vom folosi această oportunitate, așa cum am făcut atunci lângă Kiev, lângă Harkov, lângă Balaklia și Kupyansk”, a declarat general-colonelul Oleksandr Syrskyi (foto articol – n.n.).

Comandantul Grupului de Forțe de Est a remarcat rezistența extraordinară, curajul și vitejia soldaților ucraineni, în special a brigăzilor 93, 10, 57 și 5 care apără în prezent Ucraina, pe frontul de la Bahmut, și care au o experiență uriașă de luptă.

Ziua de joi a adus pierderi grele pentru armata rusă în special la capitolul armament și piese de artilerie. Ucrainenii susțin că 680 de soldați ruși și mercenari Wagner au fost uciși. De asemenea, au fost distruse 13 tancuri de luptă, 11 transportoare blindate, 19 piese de artilerie și două sisteme de artilerie cu țevi.

Pe listă mai apar 20 de drone distruse, 18 camioane și și trei sisteme speciale. Printre acestea se numără și un radar foarte perfomant, care a fost distrus de ucraineni în urma unui baraj de artilerie.

#Ukraine: A valuable and potent Russian 1L261 radar vehicle of the 1L260 Zoopark-1M counter-battery radar complex was damaged by the Ukrainian Army in #Donetsk Oblast.

The radar was located by Ukrainian SSO using the new Shark reconnaissance UAV. pic.twitter.com/vEbzxBRaPo

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 23, 2023