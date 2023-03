Război în Ucraina, ziua 384. Mai mulți soldați ucraineni s-au instruit pe tancuri Leopard. Xi Jinping ar putea discuta cu Volodimir Zelenski

Armata ucraineană face față atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra orașului Bahmut, din estul regiunii Donețk. Atât atacatorii, cât și apărătorii raportează un număr ridicat de pierderi în confruntările pe care le au de-a lungul frontului care urmează valea unui râu ce traversează orașul.

Situația din jurul Bahmut rămâne dificilă, dar forțele ucrainene resping toate încercările rusești de a captura orașul, a declarat comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul-colonel Oleksandr Syrskyi, transmite Reuters. Syrskyi a precizat că mercenarii Wagner atacă din mai multe direcții încercând să străpungă apărarea trupelor ucrainene și să avanseze spre cartierele centrale ale orașului.

„Toate încercările inamicului de a captura orașul sunt respinse de artilerie, tancuri și alte mijloace de foc”, a mai spus Syrskyi.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că viitorul țării sale depinde de rezultatul bătăliilor din punctele cheie din estul țării. El a enumerat localitățile Bilohorivka și Marinka, Avdiivka și Bahmut, Vuhledar și Kamianka, unde se duc lupte foarte dure, pe frontul din Ucraina, relatează Reuters.

„Este foarte greu în est – foarte dureros. Trebuie să distrugem puterea militară a inamicului. Și o vom distruge”, a spus Zelenski în discursul său video zilnic.

K-2 mechanized battalion shared a 6 minute video. In the video it can be seen how the assault group captures and clears an enemy position. Raw, and uncut.

„With blood, sweat, smoke. This is how we bring victory closer.” pic.twitter.com/doUHqDqyrv

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2023