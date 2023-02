Război în Ucraina, ziua 357. Ofensiva rusă de la Bahmut se intensifică. Apărătorii ucraineni au aruncat în aer un pod: „Situația de pe linia frontului rămâne dificilă”. Video

Orașul Bahmut este teatrul unor confruntări extrem de dure între forțele ruse care au intrat în ofensivă și apărătorii ucraineni. Pozițiile din zonă au fost fortificate, iar în oraș mai au acces doar persoanele cu rol militar. Pe de altă parte, civilii care nu au apucat să plece, dar care doresc să părăsească orașul sunt nevoiți să înfrunte și tirurile de armă.

Se pare că Kremlinul își concentrează forța maximă pentru a captura Bahmutul înainte 24 februarie, la împlinirea unui an de la invazie. O victorie la Bahmut ar da Rusiei un impuls, în război, după luni de eșecuri și ar fi un pas înainte pentru a lupta pentru următoarele două mari orașe controlate de Ucraina.

În acest context, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că situația din estul țării este „extrem de dificilă”. Trupele ruse au câștigat teren în ultimele săptămâni, în special în apropiere de Bahmut, după cum relatează agenția de presă AFP.

„Situația de pe linia frontului, în special în regiunile Donețk și Lugansk, rămâne extrem de dificilă. Este literalmente o bătălie pentru fiecare metru de pământ ucrainean”, a declarat Volodimir Zelenski.

Forțele ucrainene ar fi aruncat în aer un pod în apropierea orașului Bahmut, semn că ar putea plănui să se retragă din zonă. O astfel de retragere ar da Rusiei un impuls simbolic, în contextul împlinirii unui an de la începutul războiului, după cum relatează The Guardian. Informația cu privire la minarea podului a fost prezentată de un site local de știri din regiunea Donețk. Pe de altă parte, Ucraina neagă că intenționează să părăsească Bahmutul, deși luptele pentru oraș durează de șase luni de zile, iar stocurile de muniție și armament sunt în scădere.

Oficialii de la Kiev și aliații occidentali au declarat că Rusia a început deja o nouă ofensivă în încercarea de a câștiga teren înainte de sosirea noilor provizii occidentale în primăvară.

„Este clar că ne aflăm într-o cursă logistică”, a declarat Jens Stoltenberg, șeful NATO.

Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, ai cărui mercenari luptă de luni de zile pentru a cuceri Bahmutul, a declarat însă că bătălia pentru Bahmut este departe de a se fi încheiat.

„Bahmut nu va fi luat mâine, pentru că există o rezistenţă puternică, bombardamente, iar maşina de tocat carne este în acţiune. Nu vom sărbători în viitorul apropiat”, a adăugat el, referindu-se la pierderile grele pe câmpul de luptă.

#Ukraine: The Ukrainian 72nd Brigade claimed to destroy a Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher in the vicinity of Vuhledar, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/1E1Zpd0D6s

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 14, 2023