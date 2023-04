Război în Ucraina, ziua 243. Forțele ucrainene pregătesc contraofensiva pe Nipru. Vladimir Putin este îndemnat să pună armata în defensivă

Analiștii militari au comentat mișcările din ultimele zile ale forțelor militare ale Ucrainei. Soldații Kievului au stabilit poziții de-a lungul malului estic al râului Nipru, ceea ce indică faptul, conform analiștilor că se apropie ziua lansării mult așteptatei contraofensive. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a arătat că mutarea armatei ucrainene arată că forțele ruse își pierd pozițiile defensive din sud.

Organizația a precizat că informații în acest sens vin și de la bloggerii militari ruși care au prezentat imagini și rapoarte geolocalizate pentru a confirma prezența armatei ucrainene de cealaltă parte a graniței naturale, începând de sâmbătă. Regiunea Herson, în sudul țării, se află în apropierea Crimeei și a fost în mare parte sub control rusesc încă din primele faze ale războiului. Analiștii occidentali bănuiau că Ucraina va lansa o ofensivă de primăvară asupra pozițiilor defensive rusești. La sfârșitul anului 2022, Ucraina a reușit să recucerească orașul Herson, o victorie cheie care a lăsat Rusia fără controlul niciunui mare oraș ucrainean.

ISW nu a putut confirma amploarea sau intențiile debarcărilor, care par să fi avut loc la nord de Oleșki, un oraș vizavi de Herson, de cealaltă parte a fluviului Nipru. Imaginile arată vehicule amfibii ucrainene care debarcă pe malul de est al râului, stabilind un cap de pod.

ISW a spus că filmările indică faptul că, pe lângă stabilirea de poziții de-a lungul malurilor râului Nipru, forțele ucrainene au avansat până la periferia de nord a Oleșki și la vest de Daci. Aceasta este o așezare care se află de fiecare parte a podului Antonivski, distrus de rachetele ucrainene. Dovezile sugerează că forțele ruse nu aveau control asupra insulelor din râurile Kinka și Ceaika din apropiere, lângă podul Antonivski.

ISW a declarat că bloggerii militari ruși au susținut că forțele ucrainene au luat poziții în estul regiunii Herson timp de săptămâni, au stabilit linii de aprovizionare către aceste poziții și efectuează în mod regulat ieșiri în zonă.

I really want to nuance this. Taking up and actually controlling positions requires much more than infantry units that (temporarily or not, because that cannot be deduced from the footage) were seen on the left bank. This just looks like reconnaissance operations where Ukraine… https://t.co/19ZQFnBzkl pic.twitter.com/FUt3t2Iah3 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2023

Kievul refuză să facă comentarii

Pe de altă parte, șeful centrului de presă al comandamentului operațional „Sud”, Natalia Humeniuk, a cerut să fie păstrată tăcerea informațională cu privire la acest subiect.

„Vreau ca toată lumea să înțeleagă că se lucrează foarte greu atunci când este cu adevărat necesar să treacă un astfel de obstacol precum Niprul, de exemplu. Când linia frontului trece printr-un râu atât de larg și puternic. Prin urmare, condițiile unei operațiuni militare necesită tăcere informațională până când aceasta este suficient de sigură pentru armata noastră. De aceea trebuie să avem răbdare”, a spus Humeniuk.

Ea a precizat că rușii de pe malul stâng al regiunii Herson încearcă să se ascundă în spatele populației locale pentru a se asigura cu un „scut uman” pe noile linii de apărare. În plus, inamicul încearcă să atragă cât mai departe forțele mai puternice și mai pregătite.

Russian milbloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east (left) bank #Kherson Oblast as of April 22 though not at what scale or with what intentions. Our latest: https://t.co/YAKaIqJ5AE pic.twitter.com/g0LwdWNhnf — ISW (@TheStudyofWar) April 23, 2023

Prigojin încearcă să-l determine pe Vladimir Putin să treacă la defensivă

Evgheni Prigojin, finanțatorul companiei de mercenari Wagner încearcă să-l convingă pe Vladimir Putin să renunțe la ambițiile ofensive din Ucraina. Conform unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), la Kremlin au loc dispute despre cum să continue războiul din Ucraina.

În vreme ce Vladimir Putin dorește noi câștiguri teritoriale, comandanții militari și Prigojin vor să treacă în defensivă. Analiștii ISW au atras atenția asupra mesajului transmis de Prigojin, în care scria că Rusia a atins obiectivele „operațiunii militare speciale” și trebuie să se concentreze pe apărarea teritoriilor ocupate.

„Comentariile lui Prigojin au urmat unei discuții cu privire la rezultatele întâlnirii de la Ramstein, angajamentul Occidentului de a pregăti mai mulți soldați ucraineni și sprijinul militar continuu pentru Ucraina”, se arată în raportul ISW.

Apelurile lui Prigojin de a consolida apărarea rusă în teritoriile ocupate și discuțiile frecvente despre perspectivele contraatacurilor ucrainene atrag atenția. El susține ca Rusia să se concentreze pe menținerea liniei frontului actual, mai degrabă decât să caute mai multe câștiguri. Doar așa forțele ruse și-ar putea recâștiga capacitatea de luptă pentru operațiuni ofensive ulterioare.

Aceeași poziție o are și comandamentul militar rus, care probabil încearcă să-l convingă pe Putin să treacă și la operațiuni defensive.

Consilierul lui Zelenski critică declarațiile ambasadorului chinez la Paris

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a criticat declaraţiile făcute de ambasadorul Chinei în Franţa, Lu Shaye. Acesta a negat suveranitatea statelor rezultate după dezmembrarea Uniunii Sovietive și a pus sub semnul întrebării apartenența Peninsulei Crimeea la Ucraina.

Într-o postare pe Twitter, consilierul lui Volodimir Zelenski, a spus că statutul țărilor post-sovietice este „consacrat în dreptul internațional”. El a denunțat și comentariile ambasadorului chinez cu privire la Crimeea, care a fost ocupată de Rusia în 2014.

„Toate țările post-sovietice au un statut suveran clar consacrat în dreptul internațional. Cu excepția Rusiei, care a luat în mod fraudulos un loc în Consiliul de Securitate al ONU. Este ciudat să auzi o versiune absurdă a «istoriei Crimeei» de la un reprezentant al unei țări care este scrupuloasă în ceea ce privește istoria ei de o mie de ani”, a scris consilierul Mihail Podoliak pe Twitter.

All post-Soviet Union countries have a clear sovereign status enshrined in international law. Except for Russia, which fraudulently took a seat in the UN Security Council. It is strange to hear an absurd version of the „history of Crimea” from a representative of a country that… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 23, 2023

Noi tensiuni între Rusia și Statele Unite

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov amenință că Moscova nu va ierta Statelor Unite refuzul de a elibera vize propagandiștilor Moscovei care urmau să-l însoțească la New York. Serghei Lavrov participă la o serie de reuniuni ale ONU, programate pentru luni și marți, relatează AFP.

„Nu vom uita, nu vom ierta”, a avertizat Lavrov, denunţând o decizie „laşă” a Washingtonului.

Rusia deţine preşedinţia rotativă a Consiliului de Securitate al ONU în aceasta lună, în plină ofensivă militară în Ucraina pentru care fost condamnată la nivel internaţional.

„O ţară care se autointitulează cea mai inteligentă, cea mai puternică, cea mai liberă, cea mai corectă «s-a dezumflat» şi chiar a făcut un lucru stupid”, a deplâns Lavrov, ironic asupra faptului că Statele State, refuzând să acorde vize ziariștilor de stat ruşi, au arătat, potrivit acestuia, „ce valorează declaraţiile (lor) privind libertatea de expresie”.

Acest nou episod de tensiuni între Moscova şi Washington survine la trei săptămâni după arestarea unui jurnalist american în Rusia, Evan Gershkovich. Acesta a fost acuzat de kremlin de „spionj”, de către autorităţile ruse, ceea ce Statele Unite şi persoana în cauză resping categoric. Evan Gershkovich, reporter la cotidianul american Wall Street Journal, a fost arestat la sfârşitul lui martie în timp ce realiza un reportaj la Ekaterinburg, în regiunea Ural.