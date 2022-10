Război în Ucraina, ziua 235. Musk va continua să finanțeze internetul Starlink în Ucraina. Referendum privind anexarea ambasadei Rusiei în Polonia: „Anexările sunt la modă în acest sezon”

Ministerul rus al Apărării a declarat că doi voluntari au deschis focul într-un poligon de tragere militar din regiunea Belgorod, în apropiere de Ucraina, omorând 11 persoane și rănind 15 sâmbătă. „Bombardamente” la un depozit de combustibil rusesc din regiunea Belgorod au provocat un incendiu, a declarat un oficial local, fără a preciza originea atacului.

Trupele ucrainene continuă să dețină orașul strategic Bakhmut din estul țării, în ciuda atacurilor repetate ale Rusiei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Forțele rusești au încercat în repetate rânduri să cucerească Bakhmut, situat pe un drum principal care duce spre orașele Sloviansk și Kramatorsk. Ambele sunt situate în regiunea Donețk.

„Luptele active continuă în diferite zone ale frontului. O situație foarte dificilă persistă în regiunea Donețk și în regiunea Luhansk”, a declarat Zelenski.

„Cea mai dificilă (situație) este în direcția Bakhmut, ca și în zilele precedente. Noi ne menținem pozițiile”.

Sute de persoane au participat la un simulacru de referendum privind oportunitatea anexării de către Polonia a ambasadei Rusiei din Varșovia, în cadrul unui protest organizat de mai multe grupuri.

„Anexările sunt la modă în acest sezon”, au spus organizatorii într-o declarație, referindu-se la recenta afirmație a Moscovei de a fi anexat patru regiuni ucrainene în urma unor referendumuri, pe care Occidentul le-a respins ca fiind ilegale și o „farsă”.

„Am decis să mergem pe această cale și să organizăm un referendum privind anexarea ambasadei Rusiei… la Varșovia”, se arată în declarație.

Purtând steagul ucrainean albastru și galben și pancarte pe care scria în special „Terrorussia” și „Jos mâinile de pe Ucraina”, aproximativ 3.000 de persoane au participat la simularea referendumului din Varșovia, au declarat organizatorii.

Elon Musk a declarat că firma sa de rachete SpaceX va continua să finanțeze serviciul de internet Starlink în Ucraina, deși nu a fost clar dacă declarația a fost făcută în mod serios.

Musk a făcut afirmația într-un tweet la o zi după ce a declarat că firma sa nu își mai permite să finanțeze sistemul de internet prin satelit din Ucraina, care a fost vital pentru comunicarea militară și civilă în timpul conflictului.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022