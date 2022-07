Război în Ucraina. Ziua 135. Putin provoacă Occidentul la război. Rusia mărește flota în Marea Neagră

Au trecut aproximativ cinci luni de când Rusia a declanșat un conflict militar în Ucraina și este pentru prima dată când nu pune accent pe câștigarea teritoriilor ucrainene, susține Institutul pentru Studiul Războiului. Acest lucru nu face decât să întărească convingerile că forțele rusești au inițiat în mare parte o pauză operațională. Totuși, se observă o mișcare de forțe în Marea Neagră, unde Rusia și-a mărit flota.

Chiar dacă se vorbește despre pauză operațională, atacurile continuă. Trei persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite în timpul unui atac cu rachete asupra unui cartier din orașul Harkov. Guvernatorul regional Oleh Siniehubov a a făcut anunțul pe Telegram: „Trei civili au fost uciși și cinci au fost răniți ca urmare a bombardamentelor asupra districtului Nemishlian”.

Un alt atentat a avut loc în Avdiivka, unde obuzul unui ocupant rus a lovit o clădire de locuințe. Potrivit informațiilor oficiale, cel puțin o persoană a murit în urma acestui atac și alte două au fost rănite.

In Avdiivka, an occupier's shell hit a residential building

According to preliminary data, as a result of a strike on a house in #Avdiivka, at least one dead and two wounded. pic.twitter.com/b5FUQFDjF0

— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2022