Război în Ucraina. Mărturisirile unei ucrainence care a fost torturată de trupele ruse: „A fost un coșmar!”

Împreună cu Alla, și soțul acesteia a fost luat ostatic de soldații ruși, cei doi fiind sechestrați timp de zece zile, la începutul lunii iulie.

Povestea unei femei din Izium sechestrată de ruși

Cuplul a povestit că, într-o dimineață, în fața domiciliului lor au oprit două mașini din care au coborât zece soldați ruși. Aceștia din urmă au încercat să afle informații despre fiul celor doi, angajat al serviciul de securitate internă al Ucrainei. Dat fiind că nu au reușit să afle mai nimic, Alla a declarat că ea și soțul ei au fost băgați cu forța în portbagaj și duși la o magazie.

„Au început să țipe la noi: O să vă batem până la sânge, nu veți mai ieși vii de aici. Ori acceptați regulile noastre și recunoașteți că trăiți în Rusia, ori vei dispărea. Nimeni nu vă va găsi, niciodată”, a povestit Alla.

Femeia declară că a fost torturată de soldații ruși

Mai apoi, femeia a declarat că a fost violată de soldații ruși: „Am început să plâng și să țip, dar el mi-a dat hainele jos și și-a întrebat soldații cine este primul care mă va viola. La un moment dat l-am auzit pe comandant spunându-i soțului meu că m-a violat și că ne-a plăcut amândurora.

Eram hotărâtă să mă sinucid. Erau niște bârne în interiorul magaziei și aveam un sutien, așa că m-am gândit să mă spânzur. Nu a mers. Am început să plâng. Plângeam tot timpul. M-au auzit plângând și s-au întors și au început să mă hărțuiască din nou. M-au dus în camera de tortură, mi-au pus o mască de gaz pe față, m-au lipit de perete, apoi am simțit că îmi prind ceva de picioare. Erau șocuri electrice. A fost un coșmar. Am căzut pe podea, tremuram toată. Nu pot să vă descriu durerea”, a povestit femeia.

După zece zile de coșmar, Alla și soțul ei au fost eliberați, după ce soldații ruși au hotărât să-i lege la ochi și să-i transporte undeva la marginea unui drum. Cei doi ucraineni au fugit ulterior prin Rusia, Belarus și Polonia până au ajuns într-o zonă a Ucrainei neocupată de ruși. În septembrie, la puțină vreme după eliberarea orașului Izium, Alla și partenerul ei au revenit în orașul lor natal împreună cu fiul lor, conform Washingtonpost.com.