Război în Israel, ziua 328. IDF a recuperat rămășițele unui soldat ucis pe 7 octombrie. Doi soldați israelieni, uciși în Gaza

Război în Israel ziua 328. Armata israeliană a recuperat trupul unui soldat ucis de Hamas pe 7 octombrie, ale cărui rămășițe au fost ținute în Gaza. Cadavrul a fost recuperat de armată în cursul nopții, dintr-o locație din sudul enclavei.

IDF a confirmat că a recuperat rămășițele soldatului ucis. Armata nu a dat publicității numele acestuia la solicitarea familiei. Conform informațiilor furnizate de armata israeliană, operațiunea de recuperare a fost efectuată de Divizia 162 a IDF, împreună cu agenția de securitate Shin Bet.

Oficialii militari au declarat că au lucrat luni de zile pentru a localiza trupul soldatului. Informațiile privind locația au provenit parțial de la interogarea de către Shin Bet a unui suspect de terorism din Gaza, a declarat o sursă militară.

A fallen IDF soldier who was abducted on October 7 and held hostage in Gaza was rescued and brought back to Israel.

The soldier fell during the October 7 Massacre and his body was taken hostage into Gaza. His family has been notified. At the request of his family, his name will… pic.twitter.com/PJkhrV5Vi9

— Israel Defense Forces (@IDF) August 28, 2024