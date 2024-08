Război în Israel ziua 318. Antony Blinken, tur de forță pentru pace în Orientul Mijlociu

Război în Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminică, 18 august într-o nouă vizită în Israel. Oficialul de la Casa Albă face o nouă încercare de impulsionare a negocierilor pentru încetarea focului în Gaza.

Secretarul de stat american se va întâlni în cursul zilei de luni, 19 august, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Ulterior el va avea alte întrevederi cu ministrul apărării Yoav Gallant și cu președintele Isaac Herzog. Informația a fost confirmată de un oficial american care îl însoțește pe Blinken.

Antony Blinken se va îndrepta, după vizita din Israel, spre Egipt. Aici va avea o altă întrevedere, marți, menită să ducă la o nouă propunere de încetare a focului în Gaza, conform unei declarații de la Departamentul de Stat.

Blinken se va întâlni cu liderii egipteni pentru a discuta despre negocierile indirecte de armistițiu dintre Israel și Hamas. Discuțiile urmează să fie reluate în câteva zile la Cairo, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Vedant Patel.

Vineri, după două zile de discuţii mediate de SUA în Qatar, preşedintele Joe Biden a declarat că o încetare a focului este foarte aproape. El a fost contrazis de șefii organizației Hamas, în legătură cu evoluția procesului de pace în Orientul Mijlociu. Liderii palestinieni spun că progresul anunțat de SUA în negocieri este doar o iluzie.

Secretary of State Antony Blinken arriving in Tel Aviv. He will meet with President Herzog, Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Gallant during his trip. pic.twitter.com/UiRZbBCAlb

— Robert Jimison (@RobertJimison) August 18, 2024