Război în Israel ziua 317. Hamas îl contrazice pe Biden în privința procesului de pace din Gaza

Război în Israel ziua 317. Șefii organizației Hamas îl contrazic pe Joe Biden, în legătură cu evoluția procesului de pace în Orientul Mijlociu. Liderii palestinieni spun că progresul anunțat de SUA în negocieri este doar o iluzie

Un înalt oficial Hamas a declarat că nu s-a înregistrat niciun progres, iar mediatorii „vând iluzii”, respectiv Statele Unite. După două zile de discuţii mediate de SUA în Qatar, preşedintele Biden a declarat vineri că o încetare a focului este foarte aproape.

Discuțiile din Qatar vizează o încetare a focului în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor. Hamas susține, însă, că nu s-a înaintat în discuții, chiar dacă Joe Biden s-a declarat optimist. Înalții oficiali Hamas spun despre aceta, că vinde iluzii. Pe de altă parte, Israelul a declarat că „apreciază eforturile SUA şi ale mediatorilor de a descuraja Hamas de la refuzul său de a încheia un acord privind eliberarea ostaticilor”.

Se pare că Hamas a renunţat, în negocieri, la cererea de încetare permanentă a focului. Liderii palestinieni au acceptat propunerea lui Biden pentru o pauză de şase săptămâni în care ar putea fi negociat sfârşitul războiului. Propunerea includea, de asemenea, retragerea forţelor israeliene din zonele populate din Gaza, eliberarea ostaticilor în schimbul prizonierilor palestinieni şi returnarea rămăşiţelor ostaticilor morţi.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza pentru a distruge Hamas, în replică la atacul din 7 octombrie, în timpul căruia au fost luați 251 de ostatici. Alți 1.200 de cetățeni israelieni au fost uciși în atac. În replică, Ministerul Sănătății controlat de Hamas, din Gaza, susține că 40.000 de palestinieni au fost uciși.

În urma unui acord de încetare a focului convenit în noiembrie, anul trecut, Hamas a eliberat 105 ostatici. În schimb s-a ajuns la o încetare a focului de o săptămână și au fost eliberați aproximativ 240 de prizonieri palestinieni. Israelul afirmă că mai sunt reținuți 111 ostatici în Gaza. Dintre aceștia, se presupune că 39 sunt morţi.

Într-un comunicat comun, SUA, Qatarul şi Egiptul au afirmat că au prezentat o propunere pentru un acord de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor. La momentul respectiv, Israelul a declarat că orice acord necesită eliberarea ostaticilor rămaşi. O parte dintre aceștia au fost salvați, însă alții se crede că au murit în Gaza.

Rudele ostaticilor consideră negocierile actuale drept „ultima şansă” de a-i scoate pe unii dintre ei în viaţă. După 10 luni de război şi mii de victime, guvernul de la Tel Aviv este presat să facă un progres.

