Război în Israel, ziua 233. Josep Borrell vorbește despre armistițiu, atacurile în Rafah continuă

Război în Israel ziua 233. Un atac israelian a fost lansat în Rafah ca replică la loviturile Hamas cu rachete asupra orașului Tel Aviv. În oraș se adăpostesc mai multe mii de civili palestinieni.

Șeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, s-a întâlnit cu Mohammad Mustafa, numit recent prim-ministru al Autorităţii Palestiniene din Cisiordania. Discuțiile dintre cei doi au vizat posibilitatea încheierii unui armistițiu în Gaza.

Întrevederea a avut loc la sediul Comisiei Europene, iar la discuții a participat și ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate a declarat că este nevoie de încetarea ostilităților.

Israelul a lansat un atac aviatic asupra orașului Rafah în care se adăpostesc civilii palestinieni. Au fost bombadate mai multe locații, iar 20 de persoae au murit. Atacul israelian vine după ce Hamas a lansat mai multe rachete asupra orașului Tel Aviv.

Armata israeliană a transmis că cel puţin opt rachete au fost trase spre centrul ţării dinspre Rafah, în sudul îndepărtat al Fâşiei Gaza. Trupele israeliene sunt angajate în lupte aprige cu grupurile Hamas.

Armata a susţinut că „unele dintre rachete au fost interceptate”. Un corespondent al AFP în Fâşia Gaza a raportat că a văzut rachete lansate de la Rafah. Sirenele antiaeriene au fost pornite în zonă.

The refugee camps are where women and children are supposed to be safe pic.twitter.com/cIJoZk811A

The IDF just bombed a refugee camp killing dozens of people

Josep Borrell a declarat că trebuie făcut totul pentru a se ajunge la un armistițiu. El a făcut apel la o încetare imediată a ostilităţilor, pentru a obţine o eliberare imediată a tuturor ostaticilor. De asemenea, Borell a vorbit despre atenuarea catastrofei umanitare din Gaza.

Alături de Borrell, la întâlnirea cu Mustafa s-a aflat şi ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide. Cei trei oficiali au discutat cu donatori pentru Autoritatea Palestiniană despre noul guvern din Cisiordania. Preşedintele Autorităţii şi al Fatah, Mahmoud Abbas, l-a numit premier pe Mustafa în martie anul acesta.

Josep Borrell a declarat că trebuie anchetate acuzațiile cu privire la Israel, legat de comiterea unui genocid. El a comentat decizia Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), care a ordonat Israelului să înceteze ofensiva asupra oraşului Rafah din sudul Fâşiei Gaza.

În opinia sa, „acest verdict important (...) ordonă totodată Israelului să asigure accesul oricărui mandat al Naţiunilor Unite care anchetează afirmaţiile privind un genocid”. Diplomatul european a subliniat că se referă doar la „afirmaţii”, însă acestea trebuie anchetate.

The respect of International law is not an option: disregarding a decision of the #ICJ will weaken the rules-based world order the EU supports and promotes everywhere.

Read my blogpost on last Friday's @CIJ_ICJ decision:https://t.co/pj59btB9pn pic.twitter.com/03hGTywDWl

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2024