Război în Israel, ziua 204. UE anunță un nou ajutor umanitar pentru Gaza

Război în Israel, ziua 204. Uniunea Europeană a anunţat un nou ajutor umanitar pentru palestinienii din Fâșia Gaza. Este vorba despre alimente, apă potabilă, sisteme de canalizare și adăposturi care vor fi livrate prin partenerii locali de pe teren.

Uniunea Europeană a anunțat că va trimite în Gaza un ajutor umanitar în valoare de 68 de milioane de euro (73 de milioane de dolari). Oficialii de la Bruxelles au precizat că noul ajutor se va concentra pe livrări de alimente, apă potabilă, canalizare şi adăposturi. Bunurile vor fi livrate prin intermediul partenerilor locali de pe teren.

Teritoriul Fâșiei Gaza este devastat de peste şase luni de bombardamente israeliene şi de operaţiuni terestre. Represaliile se desfășoară împotriva teroriștilor Hamas după atacul lansat la 7 octombrie. Din cauza războiului, populaţia civilă de două milioane de locuitori a ajuns dependentă de ajutor umanitar.

Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat că operaţiunea israeliană a transformat Gaza într-un „infern umanitar”. Oficialii ONU se tem că va izbucni o foamete care îi va afecta pe localnici.

Uniunea Europeană şi Statele Unite au cerut Israelului să permită intrarea mai multor ajutoare umanitare în Fâşia Gaza.

Evacuarea cantităților de moloz și dărâmături din Gaza va dura în jur de 14 ani. Este estimarea făcută de un oficial al Naţiunilor Unite, transmit Reuters, AFP şi DPA. Campania militară a Israelului împotriva teroriștilor Hamas a distrus aproape întreg teritoriul. Majoritatea celor 2,3 milioane de locuitori au rămas fără adăpost, înfometaţi şi expuşi riscului de îmbolnăvire.

Pehr Lodhammar, oficial ONU responsabil cu acţiuni de deminare (UNMAS), a declarat că războiul a lăsat o cantitate estimată la 37 milioane de tone de moloz. Este vorba despre aproape 300 kg/mp, într-un teritoriu în mare parte urbanizat şi dens populat. La aceasta se adaugă și munițiile rămase neexplodate. Calculul arată că ar putea dura 14 ani, în anumite condiţii, pentru îndepărtarea molozului de la clădirile distruse.

El a insistat că muniţiile neexplodate amestecate cu moloz, complică serios misiunea. Responsabilul UNMAS a precizat că a mai gestionat acest tip de problemă în Irak. Potrivit lui, în Fâşia Gaza „65% dintre clădirile distruse sunt imobile de locuit”.

An estimated 37 million tonnes of debris has been left by #Israel ’s war on Gaza’s widely urbanised, densely populated territory.

IMPORTANT — It could take 14 years to clear debris in #Gaza

Un bebeluș palestinian salvat recent din pântecele mamei muribunde, după un bombardament a murit la spitalul din Rafah. Informația a fost confirmată și de unitatea medicală, într-un comunicat de presă. Bebelușul, o fetiță născută prematur, a fost numită Sabreen al-Rouh.

Sabreen Jouda died in a #Gaza hospital after her health deteriorated and medical teams were unable to save her, said her uncle, Rami al-Sheikh #baby https://t.co/ZbybRzwC3A

Unchiul fetiței a precizat că a fost sunat de la spital și informat că starea copilului s-a degradat. Fetița nu a putut fi salvată, a precizat unchiul fetiței, Rami al-Sheikh. El a spus că a mers să ia cadavrul de la spital ca să o înmormânteze.

Un chirurg a declarat pentru AFP că mama a ajuns la spital în agonie, cu răni grave la cap și la stomac, respirând cu dificultate. Echipele medicale au descoperit că era însărcinată și au decis să scoată fătul prin cezariană. Mama a murit câteva minute mai târziu.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order on the request for the indication of provisional measures submitted by Nicaragua in the case #Nicaragua v. #Germany on Tuesday 30 April at 3 p.m. (The Hague). Watch live on @UNWebTV https://t.co/FOPsfjPZ7B pic.twitter.com/5KUf0FiOl3

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 26, 2024