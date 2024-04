Război în Israel, ziua 202. Hamas publică un videoclip de propagandă cu ostaticul militar răpit în octombrie

Război în Israel, ziua 202. Hamas difuzează un videoclip cu un ostatic militar israeliano-american, răpit în octombrie. Gruparea islamistă palestiniană Hamas a difuzat miercuri, 24 aprilie, o înregistrare video în care apare unul dintre ostaticii pe care militanții săi i-au răpit în asaltul din 7 octombrie anul trecut asupra sudului Israelului şi i-au adus în Fâşia Gaza.

Ostaticul, care apare singur pe ecran, aşezat pe un scaun de plastic, în faţa unui perete alb, se prezintă ca fiind Hersh Goldberg-Polin, în vârstă de 23 de ani, răpit de la festivalul de muzică Nova. În această înregistrare video, publicată pe canalul de Telegram al organizației islamiste, Goldberg-Polin spune că este un militar cu cetățenie israeliană şi americană, că are o mână amputată şi că a fost grav rănit în bombardamente israeliene continue asupra enclavei palestiniene.

🚨🇵🇸🟢Al Qassam Brigades publishes a video of an American Israeli soldier detained in Gaza, who identifies himself as Hersh Goldberg-Polin.

🚨🇮🇱The soldier, who appears with an amputated hand, says that he has serious injuries due to the continuous Israeli bombardment of Gaza. pic.twitter.com/1gpoUVoB12

