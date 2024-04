Război în Israel, ziua 196. UE sancționează coloniștii extremiști din Cisiordania și Ierusalimul de Est

Război în Israel, ziua 196. Consiliul European a anunțat vineri impunerea de sancțiuni împotriva „extremiștilor din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est”, enumerând patru persoane și două entități.

Potrivit declarației, entitățile Lehava, descrisă drept un „grup extremist de extremă dreapta evreiesc”, și Youth Hilltop, un „grup radical de tineret compus din membri cunoscuți pentru acte violente împotriva palestinienilor și a satelor lor din Cisiordania”, au fost incluse în regimul de sancțiuni al UE, împreună cu doi lideri importanți ai Youth Hilltop, Meir Ettinger și Elisha Yered.

Neria Ben Pazi, despre care Consiliul UE a afirmat că a fost „acuzat de atacuri repetate asupra palestinienilor”, și Yinon Levi, despre care Consiliul a declarat că a „participat la mai multe acte violente împotriva satelor vecine”, au fost de asemenea incluși în listă.

Josep Borrell, principalul diplomat al UE, a declarat într-o postare pe X că „UE a decis să sancționeze coloniștii extremiști din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est pentru încălcări grave ale drepturilor omului împotriva palestinienilor. Condamnăm cu fermitate violența extremiștilor coloniști: făptuitorii trebuie să fie trași la răspundere”.

Război în Israel, ziua 196. Israelul a efectuat un atac aerian vineri împotriva Iranului pentru a evidenția capacitățile sale militare, subliniind că au capacitatea de a atinge centrul Iranului cu armele lor, a transmis vineri The Washington Post.

Conform unor surse oficiale israeliene, ziarul american a confirmat că armata Israelului a efectuat un atac aerian în Iran, considerat a fi o reacție la bombardamentul iranian din săptămâna trecută împotriva Israelului.

Sursa anonimă a menționat că nu s-a determinat încă dacă atacul a cauzat daune în teritoriul iranian. Cu toate acestea, sursa a subliniat că scopul ofensivei a fost să demonstreze Iranului că Israelul are capacitatea de a lovi în interiorul țării.

