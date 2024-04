Război în Israel, ziua 179. Netanyahu interzice televiziunea Al-Jazeera

Război în Israel ziua 179. Benjamin Netanyahu a anunțat că va interzice postul de televiziune Al-Jazeera pe teritoriul israelian. Premierul israelian este nemulțumit de felul în care este reflectat războiul cu teroriștii Hamas.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că „va acţiona imediat” pentru a interzice difuzarea în Israel a televiziunii Al-Jazeera. Informația a fost preluată de Reuters şi AFP.

În urmă cu puțin timp, parlamentul israelian a votat o lege care îi permite premierului Netanyahu să ia această decizie. Conform acestor reglementări, el poate să închidă sediile din Israel ale televiziunii. În favoarea proiectului s-au pronunțat 70 de deputaţi, iar împotriva sa doar 10.

Legea se referă la mass media străine care afectează securitatea statului evreu.

Oficialii din Israel au acuzat în mod constant că postul de televiziune panarab lucrează cu mişcarea islamistă palestiniană Hamas în războiul din Fâşia Gaza.

Ambasadorul Iranului în Siria, Hussein Akbari, a declarat că Teheranul îi va răspunde cu „duritate” Israelului în urma bombardamentului efectuat asupra consulatului din Damasc. Atacul s-a soldat cu cel puţin opt morţi, printre care şi un comandant al Gardienilor Revoluţiei, transmite agenţia EFE.

Diplomatul iranian a mai afirmat că a privit de la o fereastră a clădirii ambasadei cum a fost lovit consulatul. Clădirea se află lângă cea a ambasadei. Potrivit ambasadorului iranian, atacul a fost efectuat cu avioane F-35.

Corpul Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, a anunțat că șapte membri ai săi, inclusiv doi comandanți, au fost uciși în raidul aerian din Damasc. Televiziunea iraniană a precizat că printre victimele atacului se numără generalul Mohammad Reza Zahedi. Acesta este unul dintre principalii comandanţi ai Forţei al-Quds din corpul Gardienilor Revoluţiei.

🇸🇾🇮🇷 ⚔️👿🇮🇱❗️Iranian Ambassador in Damascus, Hussein Akbari:

The zionist enemy does not respect any international norms.

We stand alongside the resisting people and do not fear the criminality of this entity.

The aggression reflects the reality of the entity that does not… pic.twitter.com/QuLZDCGU0v

— dana (@dana916) April 1, 2024