Război în Israel, ziua 174. Operațiunea din Rafah. Netanyahu schimbă tactica

Război în Israel, ziua 174. Israelul revine asupra refuzului de a participa la o întrevedere cu SUA pe tema operațiunilor din Rafah. Biroul premierului israelian a refuzat să participe la o astfel de întrevedere planificată săptămâna aceasta. Ulterior, Benjamin Netanyahu a revenit și a cerut o reprogramare a întrevederii.

Premierul israelian solicită o nouă întrevedere cu SUA pe tema operațiunii din Rafah. El a revenit la două zile după ce a anulat discuţiile planificate săptămâna aceasta pe această temă, a anunţatun înalt responsabil american, citat de France Presse

Israelul s-a arătat nemulțumit pentru că SUA s-au abținut la votul epntru o rezoluție ONU cu privire la Gaza. ONU a adoptat o rezoluție prin care a cerut „încetarea imediată a focului” în Gaza. În acest context, Benjamin Netanyahu a decis să nu trimită o delegaţie la Washington aşa cum era planificat. În capitala SUA urma să se discute proiectul de ofensivă împotriva localităţii din sudul Fâşiei Gaza.

Washingtonul este principalul aliat al Israelului și se opune oricărei ofensive terestre de mare amploare împotriva Rafah. Aici s-au refugiat peste un milion de civili palestinieni sunt refugiaţi. Preşedintele Joe Biden i-a cerut personal lui Benjamin Netanyahu să trimită o delegaţie în Statele Unite pentru a discuta posibile „alternative”.

Americanii s-au declarat „surprinşi” de această reacţie, afirmând că nu şi-au schimbat cursul în sprijinul lor pentru Israel şi subliniind de mai multe ori că, în opinia lor, această rezoluţie nu este obligatorie, notează AFP.

Papa Francisc îşi exprimă solidaritatea cu catolicii din Ţara Sfântă, înainte de Paşte. Suveranul Pontif şi-a exprimat miercuri solidaritatea cu catolicii din Ţara Sfântă, odată cu apropierea Paştelui. El a făcut aceste comentarii la puţin timp după ce s-a întâlnit cu doi activişti în favoarea păcii, unul israelian şi unul palestinian.

Fâşia Gaza, în care majoritatea celor 2,4 milioane de locuitori este musulmană, are aproximativ 1.000 de creştini. Numărul catolicilor în Israel şi teritoriile palestiniene este estimat la aproximativ 200.000.

Un expert ONU care a declarat că există „motive rezonabile” pentru a crede că Israelul a comis mai multe „acte de genocid” susține că a primit amenințări. Acesta a insistat că nu a vrut să demisioneze, potrivit AFP.

Israelul i-a interzis accesul în țară după ce a făcut remarci care, potrivit autorităților israeliene, au negat caracterul „antisemit” al atacului Hamas din 7 octombrie. ONG-urile pro-israeliene i-au cerut demisia.

Francesca Albanese se află în centrul unei controverse, unii observatori considerând că declarațiile sale în fața presei sunt uneori prea dure. Experta este mandatată de Consiliul pentru Drepturile Omului, dar susține că nu vorbește în numele organizației. Ea a declarat că este supusă la „presiuni”, dar că acest lucru nu schimbă nimic în activitatea sa.

Israelul a declarat că raportul Francescăi Albanese face parte dintr-o „campanie de subminare a însăși înființării statului evreu”. SUA au declarat că nu au „niciun motiv să creadă că Israelul a comis acte de genocid în Gaza”. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a subliniat că țara sa „se opune de mult timp” însăși existenței mandatului raportorului, despre care consideră că „nu este productiv”.

Matthew Miller a vorbit despre comentariile antisemite pe care le-a făcut în trecut. La Geneva, experta a subliniat că „nu pune la îndoială existența statului Israel”. Ea a spus că „face parte dintr-o mișcare care dorește să pună capăt apartheidului”, precizând că „condamnă” și Hamas.

