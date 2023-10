Război în Israel, ziua 15. Concentrări de tancuri în apropiere de Gaza

Război în Israel, ziua 15. Palestinienii din Fâșia Gaza speră că vor primi ajutoarele umanitare trimise de comunitatea internațională. Camioanele sunt blocate la granița cu Egipt care amână deschiderea frontierei. Gaza este, de mai bine de zece zile sub asediul și presiunea Israelului, care se pregăteşte de o ofensivă terestră. Zilnic au loc bombardamente asupra locațiilor din Gaza, dar și replici ale teroriștilor Hamas. Acest război în Israel a fost declanșat de atacul violent al teroriștilor Hamas din 7 octombrie, soldat cu mii de victime civile.

Preşedintele SUA, Joe Biden, a estimat vineri că „primele 20 de camioane” cu ajutor umanitar vor intra în Gaza „în următoarele 24 până la 48 de ore”. Astfel, localnicii așteaptă ca Egiptul să deschidă frontierele și să permită camioanelor să înainteze în teritoriul Palestinian, relatează AFP.

ONU estimează că cei aproximativ 2,4 milioane de locuitori din Gaza se află în pragul „catastrofei”. Israelul a oprit orice acces la apă, electricitate și combustibil după atacul terorist din 7 octombrie. Practic Gaza este sub asediu, iar jumătate dintre cei aflați în suferință sunt copii. Ajutorul internaţional aşteptat de palestinieni se acumulează în apropierea frontierei cu Egipt.

În timp ce palestinenii așteaptă ajutoarele umanitare promise de comunitatea internațională, IDF se pregătește de invazie. Sute de tancuri și vehicule blindate au fost concentrate în două zone la nord de Gaza. Aceste pregătiri, vizibile datorită imaginilor din satelit, indică o posibilă invazie terestră.

Război în Israel. Sky News a observat că echipamentele militare se află la aproximativ șase kilometri nord de punctul de trecere Erez. Acesta este situat la granița de nord a Fâșiei Gaza.

De la recucerirea sa, de către forțele israeliene, la 7 octombrie, punctul de trecere Erez a rămas închis. Acesta a fost ocupat, inițial, de teroriștii Hamas în atacul violent din 7 octombrie. Armata israeliană a anunțat că plănuiește o invazie terestră iminentă în Gaza. În acest scop au fost pregătiți zeci de mii de soldați instruiți să elimine conducerea de vârf a Hamas.

Se anticipează că ofensiva va fi cea mai importantă operațiune terestră a Israelului de la invazia din 2006 în Liban.

Brigăzile Izz el-Deen al-Qassam, parte a organizației Hamas a eliberat doi ostatici americani. Este vorba despre o mamă și fiica ei. Eliberarea celor două femei a fost „din motive umanitare”. Hamas a cedat la eforturile de mediere din Qatar, a declarat purtătorul său de cuvânt Abu Ubaida, potrivit Reuters.

Israelul a răspuns la criza ostaticilor și la raidul din 7 octombrie, în urma cărora teroriștii au ucis 1.400 de israelieni cu raiduri aeriene în Gaza. În urma acestora au fost omorâte peste 4.000 de persoane. Oficialii israelieni au declarat că vor acționa pentru a elibera ostaticii, eliminând în același timp Hamas. Israelul a declarat că nu va pune capăt blocadei totale a enclavei decât dacă ostaticii israelieni vor fi eliberați.

Război în Israel. Hamas afirmă că are 200 de ostatici și că alți 50 sunt deținuți de alte grupuri armate din enclavă. Oficialii grupării au afirmat că este 20 de ostatici au fost uciși de loviturile aeriene israeliene, dar nu a oferit alte detalii.

18-year-old Natalie Raanan from Chicago is one of the U.S. citizens taken to Gaza and held hostage by Hamas.

She and her mother Judith were both kidnapped while visiting family members.

🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/4KE297tFLA

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023