Război în Israel, ziua 126. Statele Unite nu susțin extinderea operațiunilor în Rafah

Război în Israel, ziua 126. Casa Albă a declarat că nu va sprijini Israelul pentru operaţiuni militare majore la Rafah. Secretarul de stat Antony Blinken a exprimat preocupările SUA cu privire la astfel de operaţiuni, relatează Reuters. Anunțul vine după ce forțele israeliene au bombardat mai multe zone din orașul de la granița cu Egipt.

Forţele israeliene au bombardat mai multe zone din Rafah, oraș unde se adăposteşte mai mult de jumătate din populaţia din Fâşia Gaza. Statele Unite au avertizat Israelul în legătură cu riscul unui „dezastru” la Rafah. Armata israeliană pregătește o nouă ofensivă în această zonă.

Şeful diplomaţiei americane Antony Blinken a încheiat joi turneul regional prin noi discuţii cu responsabili israelieni. El a pledat pentru un acord care să permită eliberarea de ostatici deţinuţi de Hamas.

IDF eliminated the head of the Hamas police in Rafah pic.twitter.com/7DeCocvA9A

IDF şi-a intensificat loviturile împotriva oraşului Rafah. Iar acest lucru accentuează temerile cu privire la soarta a peste un milion de palestinieni. Orașul a devenit un loc de refugiu pentru majoritatea civililor, palestinieni. Pe de altă parte, orașul este considerat ultima fortăreață a organizației teroriste Hamas, vital pentru supraviețuirea sa. Dacă Hamas va rămâne în Rafah, va continua să conducă și Gaza, relatează Jerusalem Post.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să „pregătească“ o ofensivă la Rafah. El a apreciat că victoria asupra Hamas este „o chestiune de luni“.

Unitățile organizației teroriste Hamas au fost înfrânte în mai multe zone din Gaza. Se estimează că 18 unități din 24 au fost eliminate sau înfrânte. Teroriștii se mențin în zona strategică Rafah prin care intră ajutoarele umanitare și asupra căreia încă deține control. Orașul este foarte importantă întrucât pe aici intră și arme ori bunuri de contrabandă.

Hundred of thousands forced to Flee. Since Oct this has happened several times. Now on the border in #Rafah there is no access to food/water & being bombed. In the last 24hrs alone 130 Palestinians have been killed & 170 injured. This WHOLE report is just despicable #CeasefireNOW pic.twitter.com/sA9tz3JvZk

Eventualitatea unei încleștări între Hamas și armata israeliană la Rafah este urmărită cu multă atenție în regiune. Mai multe publicații din Emiratele Arabe Unite, relatează despre pregătirile israeliene pentru noua operațiune militară. Postul Al-Jazeera din Qatar citează declarațiile ONU, conform cărora trebuie evitat un atac asupra orașului. Egiptul a avertizat Israelul că acțiunile în această zonă ar putea periclita tratatul de pace dintre cele două țări.

Problema umanitară este invocată de toți ce ce se opun unai operațiuni în Rafah. Cert este că Hamas are beneficii de pe urma civililor strămutați pe care îi folosesc drept scuturi umane. Organizația teroristă își dorește să supraviețuiască în Gaza, în condițiile în care a pierdut controlul în multe zone, în special în nord.

Unitățile teroriste au suferit pierderi mari. Drept urmare, pentru a supraviețui, Hamas dorește un armistițiu prelungit care să ducă la sfârșitul războiului și eliberarea ostaticilor în trei etape în schimbul deținuților din închisorile israeliene. De altfel, după atacul din 7 octombrie acesta a fost planul teroriștilor. Să stea ascunși câteva luni, până când presiunea internațională va determina Israelul să cedeze.

În acest context, rezistența în Rafah este cheia pentru ca Hamas să continue să guverneze Gaza. Rezistând în Rafah, teroriștii au controlul asupra ajutorului umanitar pe care îl folosesc în propriile scopuri. Terorștii au folosit organizațiile umanitare pentru a-și întări puterea militară. Au delegat munca umanitară acestora, la suprafață, folosind resursele primite pentru a-și construi tuneluri și depozite de arme.

„Half of Gaza’s population is now crammed into Rafah. They have nowhere to go.

They have no homes – and they have no hope” – UN chief @antonioguterres pic.twitter.com/lnaxjoP7dB

— UN News (@UN_News_Centre) February 8, 2024