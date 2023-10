Război în Israel. Soldații au descoperit 1.500 de cadavre ale militanților Hamas

Război în Israel. Un număr de aproximativ 1.500 de cadavre ale luptătorilor Hamas au fost descoperite de militarii armatei israeliene. Este vorba despre militanți lichidați în confruntările din ultimele zile, după atacul surpriză de sâmbătă. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al armatei istraeliene, IDF.

Comentariile acestuia reflectă amploarea atacului fără precedent declanşat asupra sudului Israelului. Până acum, armata a făcut referire la o mie de luptători palestinieni care s-au infiltrat în țară. Din aceste declarații rezultă că numărul militanților Hamas a fost mult mai mare.

Anterior, Israelul a raportat că 900 de soldaţi şi civili au fost ucişi. Pe de altă parte, autorităţile palestiniene au vorbit despre aproximativ 700 de morţi în Gaza şi Cisiordania.

Explosions heard several minutes ago in Gaza City were caused by Israeli Airstrikes on Al-Badrasawi Tower in Northern Gaza which by the Secondary Explosions seen appears to have been used as a Weapons Depot. pic.twitter.com/xb9XZnLjPk

— OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2023