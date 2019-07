Fundația olandeză „Strijd tegen Misbruik” se luptă pentru ca Olanda să interzică un manual destinat instruirii pedofililor. Este vorba de un ghid de peste o mie de pagini care le explică detaliat perverșilor cum pot ademeni copiii, cum trebuie să îi pregătească pe micuți pentru relații sexuale și cum îi pot abuza, fără ca monstruozitatea să fie descoperită, informează cotidianul Algemeen Dagblad.

„Manualul nu încalcă legea”

Ministrul olandez al Justiției și Securității, Ferdinand Grapperhaus, a fost sesizat în luna martie despre existența acestui „manual” și a promis că va face o analiză. Luna trecută, însă, Grapperhaus a declarat că avocații ministerului au decis că o interdicție este imposibilă, deoarece cartea nu ar conține nici un fel de elemente care să încalce legea. Emisiunea de știri a canalului RTL a dezvăluit că „The Pedophile Handbook” există de zece ani pe „Dark Web” (partea de internet cu domenii criptate), dar poate fi procurat relativ simplu și de utilizatorii internetului obișnuit. Cartea este distribuită frecvent pe forumurile de pedofili, fiind completată regulat cu noi „ponturi”, experiențe și sfaturi. Poliția a confirmat pentru televiziunea RTL că manualul este foarte popular printre pedofilii orlandezi.

Cum cucerești un copil

Autoritățile recunosc că este o carte periculoasă, însă deținerea sau distribuirea acesteia nu este ilegală în Olanda. „Este un caz asemănător manualelor despre cum poți să construiești bombe sau să comiți o crimă perfectă”, a declarat pentru RTL Nieuws purtătorul de cuvânt al Parchetului olandez. Manualul descrie în amănunt tehnicile prin care poate fi cucerită încrederea unui copil. În acest sens, conține fraze și expresii-cheie, dar și metode de recompensă prin care copiii pot fi determinați să păstreze secretul a ceea ce s-a petrecut.

Bebelușii, prada ideală

Bebelușii sunt văzuți ca o pradă „sigură”, pentru că nu pot vorbi. Copiii cu vârste cuprinse între doi și patru ani sunt considerați „periculoși”, pentru că nu pot păstra secrete. Cartea îi învață pe pedofili cum să facă „curățenie” după ce au abuzat un copil, pentru ca ADN-ul lor să nu poată fi găsit pe trupul victimei ori la locul faptei, sau cum să păstreze în siguranță pe calculator imaginile cu înregistrarea abuzului.

În fine, manualul dă indicații privind actul abuzului însuși, conținând inclusiv scheme, desene și imagini sugestive. În parlamentul olandez, majoritatea formațiunilor politice au cerut interzicerea manualului. „Dacă citești fie și numai sumarul, și te apucă frisoanele”, a declarat pentru RTL creștin-democrata Madeleine von Torenburg. „Este ceva oribil și ar trebui interzis.” Totuși, nu există nici un indiciu că aceste declarații s-ar putea concretiza în vreo decizie legală. Mai ales că guvernul se opune.

„Dacă părinții ar ști, țara ar fi întoarsă pe dos”

Fundația „Strijd tegen Misbruik” (Lupta contra abuzurilor) care anterior a obținut scoaterea în afara legii a Asociației de pedofili Martijn, după ani de războaie în justiție, refuză să se dea bătută. Fundația consideră că există multe similitudini între Manualul Pedofilului și Asociația Martijn, care pleda în favoarea acceptării pedofiliei și a legalizării relațiilor sexuale dintre adulți și copii. Manualul conține informații similare cu acelea pe care le răspândea Martijn până a fi scoasă în afara legii în 2014, susține președintele fundației, Marcel Jeninga. „Strijd tegen Misbruik” a trimis o scrisoare Camerei Inferioare a Parlamentului olandez, cerându-i să scoată Manualul în afara legii. Dacă solicitarea nu va avea nici un rezultat, Fundația se va adresa justiției. Expertul juridic Yme Drost, care a ajutat Fundația să interzică Asociația Martijn, consideră că este scandalos faptul că guvernul refuză interzicerea Manulalului. „Dacă părinții din Olanda ar cunoaște conținutul acestei cărți – pe care, totuși, nu ar trebui să o citească – țara ar fi întoarsă pe dos”, a declarat Drost pentru Algemeen Dagblad.

Și în acțiunea împotriva Asociației Martijn, puterea politică a fost la fel de reticentă față de ideea de interdicție, spune Drost, dar asta nu îl descurajează. În plus, faptul că Manualul a fost deja declarat ilegal în Marea Britanie reprezintă un precedent important.

„Cine a făcut asta?” – „Vecinul Geert!”

Olandezii Marcel Jeninga (41 de ani) și soția sa Priscilla (39 de ani), care conduc Fundația „Strijd tegen Misbruik”, sunt ei înșiși victime ale ororilor pedofiliei. Cea mai mare dintre fiicele lor, astăzi de 13 ani, a fost abuzată de un vecin. Am discutat personal cu Marcel Jeninga (în ciuda rezonanței numelui, nu are nici o legătură cu România) și iată ce mi-a relatat. „Era pe 16 iunie 2009, într-o miercuri. Eu și soția mea tocmai venisem de la serviciu. Mama mea avusese grijă de casă, ca în fiecare miercuri și vineri. Fiica noastră, care avea doar trei ani, a cerut să meargă la baie. Am auzit-o strigând: ‘Au, au!’ Am găsit-o așezată pe toaletă, cu sânge pe chiloței. Am chemat-o pe Priscilla și ne-am uitat să vedem de unde curge sângele. Venea din vagin și era proaspăt. Ne-am alarmat. Ce putea fi asta? Ce s-a întâmplat? Simțeam că mă prăbușesc, dar trebuia să fiu tare. Trebuia să aflu cine a făcut asta și să iau deciziile corecte pentru copilul meu. Așa că am întrebat-o (pe fetiță) cât de calm am putut: ‘Cine a făcut asta?’ ‘Geert.’ Geert era vecinul nostru, Un bărbat între două vârste, singurul care ne vizita regulat, să bem o cafea și să stăm de vorbă. Întotdeauna mi-a făcut impresia că este un pic trist. Am simțit că se scufundă pământul sub picioarele mele, dar trebuia să rămân tare.”

S-a dovedit că mama lui Marcel plecase pentru un timp de acasă, lăsând-o pe fetiță cu Geert. Vecinul și-a filmat abuzul asupra copilei, iar înregistrarea a ajuns pe Dark Net. „Abuzul avusese loc în casa noastră, după cum reiese din înregistrări și investigațiile poliției”, spune Jeninga. „Mama mea a stat în arest timp de trei luni și apoi a fost achitată în decembrie 1989, pentru dovezi insuficiente. Totuși, nu pot crede că mama îl lăsa în casă pe Geert în zilele când nu eram acasă. Totuși, nici până azi nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat. Tatăl meu a citit dosarul și s-a sinucis în februarie 2010. Din acel moment, nu am mai avut nici o legătură cu mama mea, iar ea nu a întrebat nici măcar ce îi face nepoata.” În ceea ce îl privește pe agresor, Marcel Jeninga spune: „Geert a declarat în instanță că a primit sfaturi de la Asociația pentru pedofili Martijn, despre cum să îi ademenească pe copii și cum să șteargă urmele.” S-a dovedit ulterior că fetița lui Jeninga nu a fost singura victimă a lui Geert Boer. Alte două fetițe i-au căzut pradă: pe una dintre ele, Semiha Metin (8 ani), a ucis-o în 1991, strângând-o de gât.

Misterul acestei crime, vechi de opt ani, a fost soluționat pentru că ADN-ul lui Boer, descoperit după abuzul fetiței lui Jeninga, se potrivea cu cel găsit pe trupul Semihei. Geert Boer a primit 15 ani de închisoare pentru crimă și abuzuri sexuale asupra minorilor. Abuzul asupra fetiței lor i-a târât pe Marcel și Priscilla pe un tărâm sumbru și terifiant: lumea pedofililor. Aflând despre Asociația Martijn, au simțit imediat că trebuie să facă ceva. În 2009, au solicitat sprijinul expertului juridic Yme Drost. Un an mai târziu, au depus plângere împotriva ONG-ului pedofil. După ani de zile de lupte în instanță, în 2014, Asociația Martijn a fost scoasă în afara legii. Canalul RTL, care a descoperit pe Dark Net „Manualul Pedofilului”, l-a contactat pe Marcel Jeninga, cunoscându-i lupta împotriva Asociației Martijn. Așa a început o nouă bătălie pentru acesta, care poate dura alți ani de zile. „Dar nu pot să fac altceva”, mărturisește Marcel.

Manualul Pedofi lilor: În adâncul tenebrelor

The Pedophile Handbook este pur și simplu îngrozitor. Este greu să citezi din el, astfel încât cititorul să-și poată face o idee despre conținutul lui, dar, în același timp să te menții în niște limite, nu ale decenței, ci ale suportabilului. Iată spre palidă exemplificare, câteva pasaje din prefață: „Bine ați venit în noul ghid al manualului și a doua noastră etapă în drumul spre paradis. Este o plăcere pentru noi să îi prezentăm pe frumoșii noștri copii ca pe un subiect științific ce trebuie explorat și în care să vă inițiați. Înainte chiar de a începe să vă gândiți la practica iubirii față de copii, mai ales la practicarea sexului cu copii, este foarte important tot ce se poate învăța despre copii, și care să fie relevant pentru adevărații pedofili. Sunt atâtea lucruri la care trebuie să fiți atenți, și tot atâtea lucruri pe care cineva le poate folosi pentru a se apropia de ei (de copii – n.r.) și de fructul lor interzis. Copiii sunt ceva foarte special. Ei provoacă sentimente de iubire și de duioșie în noi toți. Totuși, în forul interior al pedofililor veritabili, ei provoacă mai mult de atât: sunt simțăminte romantice și sexuale. Când toate acestea se combină, înțelegi imediat ce dar imens este orientarea noastră pedofilă și cât de prețioși sunt copiii pentru noi.

Datorită acestui amestec unic, pedofilii beneficiază de cele mai mari satisfacții în dragoste și sex, pentru că este ceva cu adevărat unic să fii intim cu cineva atât de drăgălaș și de nevinovat, dar și atât de atrăgător din punct de vedere erotic, în același timp. Aproape că este prea copleșitor ca să faci față!

O trusă de instrumente universală

Acest ghid vă va oferi o abordare de bază, dar eficientă, în domeniul sexualității copiilor, în diferitele etape ale vieții lor. Vom cerceta și dezvoltarea lor sexuală, psihologică și fiziologică. Apoi vom examina diferitele personalități ale copiilor, efectele lor asupra dragostei noastre practice pentru ei, și vom învăța cum să recunoaștem trăsăturile comune ale acestor personalități, atunci când suntem implicați în relații cu mai mulți copii diferiți. Și, în fine, mai este și chimia: veți învăța ce este aceasta și cât este de importantă pentru reușita și siguranța voastră, ca pedofili activi și iubitori de copii. Acest ghid va fi o importantă trusă de instrumente pe care să o aveți asupra voastră, atunci când sunteți pe punctul de a descoperi, a vă împrieteni și a interacționa cu copiii, mai ales în mod sexual, oriunde în lume.”

