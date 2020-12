Draga Olteanu Matei împlinise vârsta de 87 de ani pe data de 24 octombrie. Ea se mutase în urmă cu 14 ani la Piatra-Neamţ, locul de naştere al soţului ei. De altfel, ea a fost înmormântată cu onoruri militare în Cimitirul „Eternitatea” din Piatra-Neamţ, alături de soțul ei.

În anul 2014, actrița trecea printr-o dramă cumplită după ce soțul ei, renumitul medic Ion Matei, s-a stins din viață. Cei doi s-au căsătorit în 1968 și au avut o căsnicie fericită. Draga Olteanu Matei a mai fost căsătorită de două ori înainte.

Prima dată, cu un ofițer de aviație la vârsta de 18 ani, apoi cu un diplomat în timp ce era studentă. Din păcate, cele două căsnicii au eșuat din cauza infidelității soților, iar artista și-a găsit liniștea în brațele lui Ion Matei, care i-a fost alături timp de 44 de ani. După ce și-a pierdut soțul, Draga Olteanu Matei a declarat că nu se va vindeca niciodată de această dramă și că ar fi preferat să moară și ea împreună cu el pentru a scăpa de suferință.

La două săptămâni de la moartea ei, jurnaliștii de la huff.ro au publicat o scrisoare pe care actrița ar fi lăsat-o pentru români.

„Dragii mei, când n-oi mai fi vă rog nu mă plângeți. Am încercat în întreaga mea carieră să vă ofer bucurie și zâmbete. Mereu am fost copleşită de atenția pe care mi-ați oferit-o și am considerat că îmi dați prea mult pentru ceea ce merit de fapt.

Când n-oi mai fi vă rog să vă amintiți de mine cu drag și cu bucuria pe care o aveam când interpretam fiecare rol, fie că era pe scena teatrului, fie că era în filme.

Am trăit mare parte din viața mea pe scenă, indiferent c-a fost scena teatrului sau scena filmelor în care am jucat. Nu vreau să mă plângeți. Eu vă iubesc și prețuiesc prea mult. Mă bucur că m-ați primit în sufletele voastre și mă bucur să aflu că am reușit să vă ofer bucurie.

Mă măgulește fiecare scrisoare pe care o primesc, n-am fost niciodată interesată de premii oferite de organizații, ci am considerat că cel mai important premiu pe care-l pot primi au fost reacțiile voastre când terminam de jucat o piesă de teatru. Marea marea iubire.

Rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși și vă mulțumesc pentru fiecare moment în care m-ați urmărit.

A voastră,

Draga Olteanu Matei”.