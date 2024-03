Răsturnări de situație la Survivor All Stars. Un războinic a ajuns la spital

Competiția se întețește la Survivor All Stars, la fel și situațiile cu care se confruntă concurenții. În timp ce un războinic a ajuns pe patul de spital, alți doi concurenți au ajuns de la ceartă, la gesturi tandre în fața camerelor de luat vederi.

Orice se poate întâmpla în competiția Survivor All Stars de la Pro TV. Acest lucru o dovedește chiar Zanni, care, cu două luni în urmă o insulta pe Alexandra Duli după ce, fiind influențat de entuziasm, aceasta a dansat twerk în fața tuturor. Însă în ediția din marți, 26 martie 2024, într-o atmosferă romantică, euforică și plină de sentimente, același Zanni a sărutat-o pe Alexandra Duli și i-a dăruit o floare albă chiar înainte de joc.

Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu au schimbat replici aspre la Survivor All Stars, după proba care a stârnit emoții în jungla dominicană. În plus, neplăcerile nu s-au oprit aici. Unul dintre concurenții din tabăra Războinicilor a suferit o accidentare gravă.

Surprinzător, concurentul afectat este Alex Delea. Acesta a necesitat intervenția unui specialist pentru a fi cusut, ceea ce îl va împiedica să participe la jocuri sau probe în Republica Dominicană timp de 7 zile.

„Abia așteptam momentul când să dorm pe o saltea, dar nu mă gândeam să fie scenariul atât de rău. În capul meu era și este o harababură, nu-mi vine să cred ce se întâmplă în momentul ăsta. Nu am pățit așa ceva în viața mea. Am căzut cu genunchiul într-o piatră foarte ascuțită, piatra a intrat foarte adâns. Am mers la urgențe, la spital. Mi-a cusul genunchiul. Am avut foarte mult noroc, a fost o chestie de milimetru”, a declarat Războinicul de la Survivor de pe patul de spital.