Imelda Staunton este a treia actriţă care o interpretează pe regina Elizabeth a II-a după Claire Foy şi Olivia Colman. Aceasta va reveni în ultimul sezon, la fel ca Lesley Manville, care o va interpreta pe prinţesa Margaret. Sezonul 6 se încheie la începutul anilor 2000.

Succes de critică dar şi de public, „The Crown” a câştigat deja trei Globuri de Aur şi opt premii Emmy, recompensele decernate pentru producţiile televiziunii americane.

Actrița este cunoscută pentru rolul lui Dolores Umbridge din „Harry Potter and the Order of the Phoenix”, dar și pentru prestația din „Downton Abbey” ca Lady Bagshaw.

Deocamdată, lansarea celui de-al patrulea sezon este programată spre sfârșitul acestui an.

Şaptezeci şi trei de milioane de telespectatori au urmărit cel puţin o parte din saga, anunţat în ianuarie Ted Sarandos, director de conţinut la Netflix, scrie RomaniaTV.

Ce seriale au mai apărut pe Netflix?

Stateless – serial nou din 8 iulie

Încă un serial nou este trecut pe lista producțiilor Netflix din luna iulie 2020. Stateless prezintă povestea a patru străini imigranți din Australia care se întâlnesc într-un centru de detenție. Nimic anormal până aici, însă toată povestea capătă un alt sens atunci când se cunosc cei patru și își dau seamă că fiecare are un comportament diferit: un birocrat, un tată destul de zbuciumat, un refugiat chinuit și o femeie cu probleme.

The Protector – sezon nou din 9 iulie

Din seria celor mai bune seriale turcești face parte și primul serial turcesc produs de cei de la Netflix, care continuă să ne uimească și într-un nou sezon.

Protectorul Istanbulului prezintă povestea unui tânăr obișnuit care locuiește în Istanbul, dar care se dovedește că familia acestuia făcea parte dintr-un ordin străvechi, iar rolul lui este acela de a îndeplini misiunea și de a fi ultimul protector al orașului.

Hakan călătorește în trecut pentru a putea pune capăt un război, iar aici ajunge să treacă printr-o transformare dramatică.