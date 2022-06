Răsturnare de situație la Neamț. Podul prăbușit nu trebuia redat circulației. Clarificările Ministerului Dezvoltării

Un comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării dă peste cap ceea ce se știa despre podul rutier care s-a rupt, joi după amiază, în judeţul Neamţ. Un autocamion şi o autoutilitară au fost surprinse în zonă, iar un bărbat a fost rănit. Podul, amplasat pe drumul județean DJ 207 A, asigură legătura între localităţile Sagna şi Luţca și se află în administrarea Consiliului Județean Neamț, condus de Ionel Arsene (PSD). Acesta a fost redat circulației, conform informațiilor publice, încă din luna noiembrie a anului trecut. Ministerul Dezvoltării a transmis, printr-un comunicat de presă, că podul nu era finalizat și nu trebuia redeschis circulației.

„Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, obiectivul de investiții nu a fost finalizat, întrucât nu a fost transmis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor. Lucrările la acest pod nu sunt finalizate și recepționate, așadar, obiectivul nu putea fi dat în folosință”, a transmis Ministerul Dezvoltării.



Podul a fost reabilitat prin PNDL

Conform sursei citate, reabilitarea poduluipeste râul Siret, la Luțca (jud. Neamț) a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltarea Locală etapa a II-a. Conform contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean Neamț, valoarea finanțării, alocată prin PNDL, este de 7.374.449,36 lei. Din această sumă, MDLPA a decontat 7.295.280,58 lei, rămânând un rest de plată de decontat în valoare de de 79.168,78 lei. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni (începând cu data de 23.07.2020), termenul de finalizare a lucrărilor fiind luna iulie 2022.

„Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, a dispus ca reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții să se deplaseze de urgență la fața locului pentru a verifica stadiul lucrărilor, iar rezultatele acestor verificări vor fi făcute publice”, se arată în comunicatul de presă.

Podul de la Luțca, de peste râul Siret, a cedat și s-a prăbușit, iar două mașini care circulau în acel moment au căzut în apă. Unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Roman TV, podul a intrat în reparații capitale, în anul 2020, după 30 de ani de exploatare. Acesta a fost redeschis traficului rutier în 13 noiembrie 2021.

Reacția ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că podul care s-a prăbușit în județul Neamț nu este în administrarea ministerului pe care îl conduce. El a precizat că există o anchetă care urmează să stabilească ce s-a întâmplat la Neamț și în ce condiții s-a prăbușit podul. În acest context, Sorin Grindeanu a subliniat că există proceduri pe care toată lumea trebuie să le respecte.

„Am înțeles că este o anchetă în desfășurare și e foarte bine că se întâmplă această anchetă. Sunt proceduri pe care toată lumea trebuie să le respecte, fie că vorbim de cei care construiesc, care au în spate experți, proiectanți, care își pun semnătura pe astfel de proiecte, chiar și beneficiarii în momentul în care recepționează. Știu că acest pod este la Consiliul Județean Neamț și că această anchetă este în desfășurare și haideți să vedem concluziile. E clar că lucrurile nu au mers cum trebuie acolo”, a spus Sorin Grindeanu, conform Antena 3.

Ionel Arsene promitea o lucrare ce va rezista 50 de ani

În luna noiembrie a anului 2021 podul s-a redeschis circulației, după o festivitate la care a participat președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Acesta promitea că „zeci de ani, podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic”.

Podul de la Luțca face legătura între Roman – Sagna (Luțca) – Bîra și este unul dintre cele mai mari poduri hobanate din țară având 216 metri.

În urma prăbușirii podului, poliţiştii din Neamţ au întocmit două dosare penale.

„Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Neamţ s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii, cu exactitate, a modalităţii de realizare a reabilitării podului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. De asemenea, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Roman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subcomisarul Ramona Ciofu.