Sport Răsturnare de situație în cazul lui Laurențiu Reghecampf. Anunțul făcut de o echipă din Superligă







În ultimele zile au circulat zvonuri în presa sportivă cum că Universitatea Cluj ar fi discutat cu Marius Șumudică și cu Laurențiu Reghecampf. Conducerea clubului a postat un anunț pe rețele de socializare în care a dezmințit informațiile apărute în spațiul public.

Universitatea Cluj dezminte că a negociat cu Laurențiu Reghecampf

Universitatea Cluj transmis pe Facebook că Ioan Ovidiu Sabău se află în continuare sub contract cu ardelenii. În plus, conducerea nu a negociat cu niciun alt antrenor pentru preluarea echipei. Anunțul Clujenilor vine în contextul în care s-a vehiculat că Șumudică ar fi favorit pentru postul de tehnician al echipei.

„Domnul Ioan Ovidiu Sabău se află sub contract cu FC Universitatea Cluj şi lucrează deja, de mai multe săptămâni, împreună cu staff-ul său şi cu directorul sportiv, la evaluarea lotului, la strategia de transferuri şi la programul de pregătire din această vară, pentru a putea atinge obiectivele în sezonul următor.

În acelaşi timp, clubul lucrează pentru a pune la dispoziţia staff-ului sportiv bugetul care să permită atingerea obiectivelor. Recentele “informaţii” legate de schimbarea antrenorului principal, furnizate “pe surse” de diverşi oameni “de fotbal”, au ca scop destabilizarea clubului“, se arată în comunicatul de pe Facebook.

Prima reacție a tehnicianului Ioan Ovidiu Sabău

Tehnicianul clujenilor a anunțat la rândul lui în conferința de presă că este foarte probabil ca un om să vină pe o funcție de conducere la Universitatea Cluj. Acea persoană l-ar putea aduce pe Șumudică.

„Şi eu am nişte informaţii că s-a luat legătura cu Şumudică. Posibil ca un om să vină în club, nu vă spun şi funcţia, cunosc acea persoană, iar acea persoană a făcut nişte promisiuni că îl poate aduce pe Şumudică şi va negocia cu el să vină. Ăsta e adevărul, nu trebuie să ne ascundem. Informaţia pe care o am sper să fie corectă, dar am de la o sursă de încredere.

Cineva din club a discutat cu un anumit om care a promis că îl aduce pe Şumudică. S-a luat în considerare acest aspect. Nu l-am întrebat acest lucru pe Şumudică, nu pot să răspund. Eu ştiu situaţia prezentă, este un sâmbure de adevăr despre ce s-a scris în legătură cu posibilitatea ca Şumudică să vină la Universitatea Cluj“, a spus Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă.