Răspunsul lui Toni Greblă la imaginile în care este alături de Constantin Lupu: „Întrebați porcul”

Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente, AEP, a avut un răspuns halucinant pentru întrebările adresate de jurnaliști, vineri, în legătură cu participarea sa la tăierea porcului alături de omul lui Călin Georgescu și de șeful AUR, George Simion, de la Izvorani.

Toni Greblă: „Întrebați porcul”

Toni Greblă, președintele AEP, a răspuns jurnaliștilor care l-au întrebat despre pozele în care apare alături de Constantin Lupu, un om important al lui Georgescu. Conform declarațiilor anterioare făcute de Greblă, momentul a avut loc în urmă cu doi ani.

În contextul apariției pozelor și după ce s-a aflat că Mihaela Greblă, soția acestuia, a distributi clipuri de campanie cu Călin Georgescu pe Facebook, jurnaliștii voiai să știe dacă el își va mai păstra funcția.

Răspunsul nu a întârziat să apară: „Întrebați porcul.”

În primele ore după decizia Curții Constituționale, de anulare a procesului electoral pentru alegerile prezidențiale, președintele AEP nu a fost găsit.

Deoarece instituția nu a comunicat decizia CCR către secțiile de vot din străinătate, votarea a continuat și după hotărârea instanței constituționale.

Șeful AEP, fotografiat alături de Constantin Lupu

Șeful Autorității Electorale Permanente a fost fotografiat la tăierea porcului, alături de Constantin Lupu, un om de afaceri care are cetățenie română și moldovenească.

Andy Lupu, fiul lui Constantin Lupu, este proprietarul vilei din Izvorani, județul Ilfov, locul de unde își desfășoară activitatea electorală și politică Călin Georgescu.

Greblă, care apare în fotografiile nedatate, a fost în casa din Izvorani în urmă cu doi ani. De asemenea, Șeful AEP a susținut că a fost în casa lui Georgescu, dar nu îl cunoaște personal pe acesta.

De asemenea, în fotografiile publicate de cotidianul Adevărul apare și liderul AUR, George Simion.

Toni Greblă: „Nu am vorbit niciodată cu el”

„Aceste fotografii au fost făcute acum doi ani, când am fost la am fost la o tăiere de porc la o gazdă, care este profesor universitar, și care era președintele Autorității pentru învățământ dual, marele campion Moroșanu și alți 7-8 amici ai gazdei, gazda fiind Constantin Lupu”, a declarat acesta.

Președintele AEP susține că nu s-a întâlnit niciodată cu Călin Georgescu.

„Vila se afla la marginea localității Izvorani. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți dumneavoastră în vedere, pentru că eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă. Nu am vorbit niciodată cu el (cu Călin Georgescu)”, a susținut bărbatul.

Acesta a sesizat Parchetului General anumite postări de pe TikTok

„Cu sesizările primite în legătură cu afișele electorale neconforme, am sesizat imediat parchetele locale pentru a fi identificate locurile unde au fost imprimate acele afișe fără codul mandatarului financiar. Iar când am primit o sesizare pe care am considerat-o întemeiată, în legătură cu TikTok-ul, am sesizat Parchetul General (...)

Am primit sesizarea de la o persoană fizică, însoțită de 20-30 de capturi de pe niște conturi în care s-ar fi transferat niște bani, dintr-o parte în alta. Nu e treaba mea să fac anchetă. Am trimis sesizarea și cele 20- 30 de capturi la Parchetul General. Am depus sesizare prin curier de la AEP, am luat număr de înregistrare (de la Parchetul General). Trageți dumneavoastră concluzia (faptului că abia azi Parchetul General s-a sesizat)", a declarat Toni Greblă, conform Antena3.ro