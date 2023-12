Răspuns scandalos de la 112 pentru o femeie blocată în nămeți

Cei doi pensionari morți de frig în mașina înzăpezită la Coșcalia, în ciuda repetatelor apeluri la serviciile de intervenție, nu au fost singurele persoane blocate pe acel sector de drum.

Răspuns scandalos de la 112

În aceeași zonă au fost și alte mașini blocate de viscol, dar pasagerii și șoferii acestora au reușit să se salveze.

O femeie din Florica, pe nume Gheorghina Polisciuc, a povestit, la emisiunea Life Moldova, că în duminica respectivă se întorcea de la spitalul din Căușeni, unde a mers s-o viziteze pe sora sa.

Gheorghina Polisciuc a realatat că se afla într-un micrbobuz, alături de alți 5 pasageri, atunci când vehiculul a derapat a rămas blocat pe același sector de drum pe care ulterior au fost găsiți fără suflare Sava Leontean de 64 de ani și Maria Gondiu, de 63 de ani.

Femeia a sunat la 112, iar răspunsul pe care l-a primit a revoltat-o.

„Duminică dimineață am plecat la Căușeni, la sora mea, care era în spital. La noi ploua, nu era nins, la Căușeni deja era zăpadă. Apoi am aflat că microbuzul de rută nu va veni în sat și am luat o mașină și ne-am pornit pe Coșcalia, deși de obicei veneam pe la Baccealia.

În drept cu cimitirul, la Coșcalia, era zăpadă, iar șoferul ne-a spus că nu ne vom putea deplasa până în sat, să ne întoarcem înapoi. Nici înapoi nu am putut să ne întoarcem, eram 5 femei în mașină, am ieșit, am împins mașina, dar nu am putut face nimic. Am apelat la Căinari, la cei cu drumurile, iar răspunsul a fost: „Cine v-a pornit pe drum?”

Cearta cu serviciile de intervenție

I-am zis: „Domnule, am avut nevoie, toată săptămâna sunt la lucru, azi am putut să merg la sora”.

„Trebuia să stați acasă, ne scuzați, dar nu avem cu ce vă ajuta”, mi-a răspuns. Atunci i-am zis: „Luați o grămadă de bani pe drumuri și nu știți ce să faceți cu lumea asta, suntem 5 persoane, una e după ictus. Cum nu e drum central acesta dacă toate mașinile trec pe aici, pe la Florica și se duc la Căușeni?”.

Gheorghina Polisciuc și ceilalți pasageri au rămas blocați în nămeți în jurul prânzului. „Am stat multișor, peste jumătate de oră, deja nu mai puteam deschide ușile mașinii, nu se mai ștergea nici zăpada de pe parbriz, nici încălzirea nu mai lucra, eram bocnă. S-au comportat urât cu noi. Dacă am cerut ajutor, cum iese? Lasă să moară omul atunci?”.

Femeia și ceilalți pasageri au făcut cale întoarsă și au înoptat la cunoștințele lor din Coșcalia. Acasă au ajuns abia a doua zi.

Scandal cu 112

Gheorghina Polisciuc crede că, dacă ar fi așteptat intervenția salvatorilor, risca să ajungă sfârșească precum cei doi bătrâni găsiți înghețați.

„Ni s-a spus că a fost trimis ajutor, dar nimic. Între timp, a venit o mașină, șoferul voia să-și scoată fratele din nămeți. Acolo erau două mașini, noi de mașina lui Sava Leontean nici nu știam. Ne-am dus în Cașcalia și am dormit acolo”.

Reamintim că Sava Leontean și Maria Gondiu au fost găsiți fără suflare, în dimineața zilei de 27 noiembrie, în mașina lor, blocată în nămeți. Tragedia a avut loc în apropiere de localitatea Coșcalia, raionul Căușeni.

Ulterior, un adevărat scandal politic a izbucnit în legătură cu serviciul de urgență 112 din Republica Moldova.