Rasele „demonice” de câini. Nu există nimic mai emoționant decât să te decizi să primești un câine în casa ta. Un cățel poate aduce atât de multă fericire, companie și distracție.

Plimbările, îmbrățișările pe canapea și petrecerea timpului împreună fac parte din asta. Dar să vă decideți ce rasă doriți poate fi dificil.

Fie că sunteți un iubitor de câini mari și neglijenți, fie că îi preferați pe cei mici și pufoși, alegerea rasei potrivite pentru stilul dvs. de viață este importantă atât pentru dvs. cât și pentru câine.

Scandalul cîinilor „demonici”

Dar un îngrijitor de câini profesionist a împărtășit rasele pe care ar trebui să le evitați cu orice preț – inclusiv unele dintre cele mai populare rase existente. Catalogate drept rase „demonice”, cele mai drăguțe și mai pufoase ar putea fi un coșmar.

Expertul, care poartă numele de The Canoodler pe TikTok, a detaliat ce căței ar trebui să evitați cu orice preț. Inclusiv Pomeranienii, despre care se spune că sunt „demoni” și câinii maltezi, catalogați drept „șobolani”.

De asemenea, au lovit și proprietarii de Bulldogi pentru că nu îi spală suficient, spunând că sunt „puturoși”.

Câinii încăpățânați

De asemenea, ei au avertizat că Bernese Mountain Dogs sunt „încăpățânați”. Și că Chihuahua nu sunt „perfecți” și că pot avea un comportament 50/50.

Videoclipul, care a adunat peste trei milioane de vizualizări, a stârnit controverse. TikTokerii au întrebat dacă îngrijitorului de câini îi plac măcar animalele de companie.

Totuși, nu este totul negativ, deoarece a susținut că nu are „nicio plângere” în legătură cu Bichon Frise, precum și cu Great Dane, care sunt „giganți blânzi”.

Despre labradori nu are o părere așa proastă. „Nu am avut nicio problemă cu Labradorii: „Sunt unii dintre cei mai populari câini de familie cu un motiv”, adăugând că proprietarii ar trebui „să-i pună la socializare” și că „nu ar trebui să fie obezi”.

Pe lângă faptul că a detaliat că labradorii negri sunt „îngeri”, îngrijitoarea de câini brutală a susținut că labradorii de ciocolată sunt „nebuni” și că labradorii aurii sunt „grași”.

Rasele demonice

Îngrijitorul de câini a continuat să avertizeze că Pomeranienii sunt „demoni”. El a mai spus că sunt „foarte predispuși la alopecie post toaletare”. Ei au continuat: „Pot fi o odraslă demonică. Ca un Chow Chow mic”.

Când a venit vorba de Bulldogi, aceștia au fost descriși ca fiind „puturoși” și neîngrijiți. „O cantitate ciudată de proprietari de Bulldogi nu îi sterilizează. [Nu sunt] sănătoși, mereu puturoși, se îneacă în facturi de la veterinar”, a împărtășit expertul.

Deși a susținut că Border Collie sunt „câini uimitori”, a cerut proprietarilor: „Voi, orășenii, nu aveți de ce să dețineți așa ceva decât dacă sunteți pregătiți să îi stimulați cum trebuie, „Border Collie al meu are probleme de comportament”, nu, tocmai ați luat rasa de lucru și vă așteptați să stea în sufragerie toată ziua.

În timp ce expertul în câini a spus că Border Collie sunt „câini extraordinari”, a menționat că, dacă locuiești la oraș, nu ar trebui să iei unul dintre acești câini și că Marele Danez este un „gigant blând, atât de speriat de orice”, dar a recunoscut că nu a petrecut prea mult timp cu această rasă.

