Rase de câini scoase în afara legii în Republica Moldova. Ce animale nu vor mai putea fi crescute din 2027

Republica Moldova. 11 rase de câini considerate periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova. Măsurile, anunțate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), vor intra în vigoare în septembrie 2027, oferind timp de adaptare pentru deținătorii de animale.

Legea prevede interzicerea creșterii și reproducerii câinilor din rase precum Akbash Dog, Alapaha Blue Blood Bulldog, American Bandog, American Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Bully Kutta, Campeiro Bulldog, Caucasian Shepherd Dog, Gull Dong, Wolfdog și Wolfdog Hybrid. Această decizie are scopul de a preveni accidentele și conflictele generate de instinctele agresive ale unor animale, protejând copii, vecini și deținătorii de animale.

Potrivit ANSA, legea aliniază Republica Moldova la standardele europene în materie de bunăstare a animalelor.

„Actul reflectă principiile Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, ratificată prin Legea nr. 306/2024. Obiectivele principale sunt responsabilizarea deținătorilor, prevenirea reproducerii necontrolate și reducerea riscurilor pentru siguranța publică, asigurând în același timp un echilibru între bunăstarea animalelor și interesul societății”, se menționează în comunicat.

În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să se abțină de la procurarea sau reproducerea raselor de câini menționate, astfel încât, la momentul intrării în vigoare a legii, să nu se afle în situații de conflicte cu prevederile legale. Autoritatea subliniază importanța respectării regulilor pentru protecția animalelor și siguranța publică, astfel încât conviețuirea dintre oameni și animale să fie armonioasă și responsabilă.

Intrarea în vigoare a legii în septembrie 2027 oferă suficient timp pentru ca deținătorii să se conformeze noilor reguli. Măsurile nu doar că protejează oamenii și comunitățile, dar contribuie și la creșterea gradului de responsabilitate în ceea ce privește îngrijirea și gestionarea animalelor de companie.

Noile reglementări vin să transforme modul în care animalele și oamenii conviețuiesc în Republica Moldova, promovând un mediu sigur, stabil și responsabil.