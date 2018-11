RAREȘ BOGDAN a DECIS! Ce se ÎNTÂMPLĂ cu emisiunea de la REALITATEA TV. BREAKING NEWS în media

Celebrul moderator Rareș Bogdan se va întoarce la Realitatea TV, după o discuție cu Cozmin Gușă, patronul postului.





Surse din interiorul postului de televiziune au declarat pentru EvZ, că Rareș Bogdan a discutat vineri seara cu Cozmin Gușă iar cei doi au ajuns la un acord ”de pace”. ”Rareș a explicat ce a avut de explicat iar Cozmin a spus și el ce a avut de spus. Realitatea TV are nevoie de Rareș Bogdan, mai ales că cifrele de audiență au căzut drastic. În plus, și Rareș Bogdan are nevoie de Realitatea TV, post de televiziune unde a putut să își facă emisiunile și să abordeze temele pe care le-a dorit fără să fie deranjat de conducere”, spune sursa EvZ.

Discuția celor doi a avut și fondul cifrelor de audiență. ”La prima emisiune moderată de Claudiu Popa, în primele 45 de minute audiența a stat, a existat, apoi a căzut. Boicotul a fost mare și a doua zi și la emisiunea lui Tavi Hoandră de vineri seara”.

Sursele EvZ mai spun că cei doi, Rareș Bogdan și Cozmin Gușă au convenit să facă anunțul simultan, primul pe facebook și al doilea pe postul Realitatea TV.

Cum arata Cristina Topescu, fiica marelui comentator Cristian TOPESCU, la 6 luni de la moartea tatalui sau

Pagina 1 din 1