Europarlamentarul PNL a cerut explicații legate de graba în care s-a făcut evacuarea bolnavilor, mulți dintre ei oameni care au fost operați, cu diferite afecțiuni medicale, din domeniul ortopediei.

„N-am înțeles de ce nu au ajuns salvări. Știu că sunt 1000 de apeluri la salvare în București. Dar nu înțeleg de ce nu erau în curtea spitalului la Foișor și de ce au fost scoși oameni în brațe sau pe targă la ora 23:00 noaptea la 6 grade… Eu am văzut multe la viața mea. Am fost la multe proteste (Roșia Montană, OUG 13, 10 august) și îi înțeleg pe cei care ies în stradă. Au tot dreptul să fie în stradă. Au tot dreptul să protesteze. Asta înseamnă că democrația funcționează, că este vie! Dar lucrurile nu rămân așa. Cel puțin din punctul meu de vedere”, a sous Rareș Bogdan.

Atac la Raed Arafat

Primvicepreședintele PNL a mai spus că îi va cere explicații lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Rareș Bogdan crede că Raed Arafat este oficialul care ar trebui să spună publicului român ce s-a întâmplat cu evacuarea pripită a Spitalului Foișor.

Nici actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, nu a scăpat de criticile lu Rareș Bogdan.

„Eu am fost destul de tăcut în ultimele săptămâni și luni și mi-am văzut de activitatea mea de europarlamentar. Simt că lucrurile o iau razna. Am tot dreptul să cer răspunsuri: cer ca domnul Raed Arafat, de care sincer m-am cam săturat, nu există oameni de neînlocuit… Oamenii aceştia trebuie să dea răspunsuri. Raed Arafat nu stă la putere pentru că e Raed Arafat. Nu poate să țină capul plecat și să se ascundă. Cu mine nu se va juca! Așa cum am ieșit în stradă în urmă cu nouă ani, așa îi spun acum: dă-mi răspunsuri! Nu mai merge. Trebuie să se prezinte luni cu un raport. Nicușor Dan trebuie să ne explice care a fost comunicarea între el și Spitalul Foișor”, a spus Rareș Bogdan.