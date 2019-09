EvZ: Cum e viața în politică?

Rareș Bogdan: Grea. Plină. Sunt extrem de ocupat. Auzisem eu că la Bruxelles e o atmosferă mai relaxată, da’ de unde?! Trei-patru zile cât stau acolo, încep la 8:30-9:00 și ies la ora 23:00 din Parlamentul European. La Strasbourg termin și la miezul nopții. E ceva incredibil. Când eram jurnalist mâncam mai relaxat prânzul, pentru că emisiunea era seara, acum sunt mereu pe fugă. Mă întâlnesc cu șefi de delegație, reprezentanți din comisii, secretariate, coordonatori… nu e simplu deloc.

Dar îmi place. Iar când vin acasă începe activitatea la partid. De exemplu, duminică plec la Atena, mă întorc direct la Cluj, de acolo plec la Bruxelles, mă duc apoi la Iași, pe urmă plec la Chișinău, după care Brașov, apoi din nou la Bruxelles, apoi la Strasbourg și tot așa.

EvZ: Și pentru familie când mai aveți timp?

Rareș Bogdan: Am o soție senzațională, care se ocupă de cei doi copii ai noștri într-un mod minunat. Am învățat ce înseamnă Skype și vorbesc cu ei. Sunt la fel ca toți părinții din Diasporă și îmi dau seama cât de greu este să stai departe de familie. E o durere mare și o simt și eu acum.

EvZ: Vă e dor de presă?

Rareș Bogdan: Foarte dor. E mai multă libertate în presă. Eu am fost un om liber și sper să rămân așa. În politică sunt constrângeri, nu ai libertatea de a spune chiar tot ce gândești, pentru că poți să creezi mici cutremure. Orice spui se

interpretează. În fond, vorbim de un partid care se pregătește să vină la guvernare, avem și cea mai mare delegație din istoria prezenței românești în PPE, cu 14 europarlamentari, suntem a treia delegație de acolo.

EvZ: Care sunt primele impresii de la Bruxelles?

Rareș Bogdan: Muncești și nu se vede. Au o climă din asta care te obligă să stai în clădirile Parlamentului European. De asta au și fixat acolo sediul Parlamentului și nu la Lyon, unde era periculos pentru mâncare, pentru că se zice că e orașul unde se mănâncă cel mai bine din Europa.

Nici Nissa nu era o variantă, că era toată lumea cu burta la soare și era greu să lucrezi. La Bruxelles plouă atât de mult, e atât de multă ceață și negură, încât ești obligat să stai în Parlament și să lucrezi. Iar ce e interesant, e că totul e destul de auster, să știți. Eu cred că atunci când vin cei de acolo la Parlamentul României sunt șocați.

Aici la noi, la Parlament, din cât am văzut eu ca jurnalist, pare totul foarte aristocratic. Acolo avem niște birouri mici, mobilier puțin. La Bruxelles oamenii sunt în uniformă – costum, cravată, rucsacul în spate. Mănânci rapid, nu ai timp să stai prin restaurante la prânz. Dar îmi place ce fac. Aș vrea să și reușim efectiv să facem lucruri care să se și simtă.

EvZ: În cele aproape trei luni de activitate, a fost vreun moment în care ați regretat decizia intrării în politică?

Rareș Bogdan: Nu am regretat, în schimb aș fi vrut să mă pot dedubla. De exemplu am suferit enorm că nu sunt în direct pentru a mă urca cu picioarele pe Poliția română la cazul Caracal. Într-un fel e bine… că probabil aș fi procedat într-un mod extrem de dur.

Deci am regretat doar că nu am avut posibilitatea să mă exprim cum aș fi dorit. De asemenea, deși sunt căutat de presă, regret de multe ori că aș spune lucruri de impact, care contează, dar nu am timpul aferent.

EvZ: Vă dau eu acum ocazia să dezvăluiți ceva de impact.

Rareș Bogdan: Vă dau asigurări că PNL va da jos Guvernul. Moțiunea va trece, iar spectacolul începe după moțiune.

EvZ: Care este ambiția politică a lui Rareș Bogdan?

Rareș Bogdan: De a face lucruri extraordinare și de a nu fi arătat cu degetul pe stradă. De a veni lumea exact ca acum să facă poze cu mine într-un avion, într-un aeroport, într-o piață, într-un târg, într-un magazin sau la cinema. Dacă vin la fel și după trei ani de guvernare liberală sau îmi strâng mâna și îmi spun că fac ce trebuie, atunci sunt pe drumul cel bun.

Știu că dacă ești dedicat și vrei să faci lucruri, vei face. Dacă vrei doar să vii la putere pentru a schimba o clientelă cu alta, atunci nu are rost să vii.

EvZ: Ce n-ați accepta sub nicio formă în partid? Ce subiecte v-ar strica relația cu colegii?

Rareș Bogdan: N-aș accepta niciodată ca partidul să primească vreun primar de sector de la PSD, chiar dacă ăia ar dori să vină.

EvZ: S-a pus problema? Au fost astfel de discuții?

Rareș Bogdan: Am auzit și eu, așa ca tot omul, prin avioane, metrou. Revenind, nu aș accepta să propunem ca miniștri, secretari de stat sau șefi de companii persoane dubioase sau nepregătite, doar pentru că sunt cu carnet de partid. N-aș accepta să trucăm vreodată vreun concurs, așa cum a făcut PSD în ultimii șapte ani de zile, în mod frecvent, pe diverse componente.

Nu aș accepta să avantajăm pe cineva doar pentru că este apropiat de partidul din care vine sau care va guverna. Nu aș accepta nici să avem un discurs antioccidental, antidemocratic și intolerant. În presă poți să te joci cu vorbele, în politică nu poți.

EvZ: Care este modelul dvs. de om politic?

Rareș Bogdan: O combinație între Iuliu Maniu, Ion I. C. Brătianu și Winston Churchill.

„E o doamnă Dragnea cu fustă, care nu are viclenia lui Liviu Dragnea, dar, în schimb, are inconștiența de a crede că poate face ce vrea ea”

EvZ: Cât de afectată e imaginea României de respingerea candidaturii pentru postul de comisar european a Rovanei Plumb?

–Rareș Bogdan: Crunt. Și e de fapt încă un episod din cei trei ani de zile de afectare extrem de serioasă a acestei imagini, pentru că ce s-a întâmplat de la Ordonanța 13 încoace a creat un cutremur. La Bruxelles și la Strasbourg, România era percepută ca o țară așezată, ca o insulă de stabilitate, într-o zonă unde Ungaria și Polonia derapau, din punct de vedere al Alianței Nord-Atlantice.

Turcia derapase și ea după lovitura de stat de acum aproape patru ani, Bulgaria are influențele marii puteri de peste mare, Rusia, sârbii au încă probleme de hegemonie. Și dintr-o dată, România, pe care occidentalii se bizuiau extrem de serios, pentru că știau că drumul este clar, derapează și ea.

Devine o țară nesigură, impredictibilă, unde statul de drept e pus sub semnul întrebării, unde instituțiile sunt sub asalt, unde un partid, un lider încearcă să acapareze instituție după instituție. Președintele care luptă, plus o societate civilă care pare trezită după ani și ani de zile și reacționează într-un mod spectaculos, arată însă că România profundă este vie și nu se lasă călcată în picioare. Și asta a contat peste granițe.

EvZ: România a scăpat de Liviu Dragnea. Nu scăpăm și de instabilitate și nesiguranță?

Rareș Bogdan: Am scăpat de Liviu Dragnea, dar colegii domnului Dragnea sunt prezenți. E o doamnă Dragnea cu fustă, care nu are viclenia lui Liviu Dragnea, dar, în schimb, are inconștiența de a crede că poate face ce vrea ea. Pentru că dacă nu avea această inconștiență, probabil că s-ar fi gândit de multe ori înainte de a o nominaliza pe doamna Plumb ca propunere de comisar, se gândea de mult mai multe ori înainte de a merge în America și a anunța o întâlnire cu vicepreședintele american Mike Pence, care nici măcar nu era discutată.

Se mai gândea de câteva ori dacă merită să meargă la Internaționala Socialistă, care e una dintre principalele platforme de critică la adresa a două țări occidentale, principala fiind SUA.

EvZ: Cu alte cuvinte, premierul Viorica Dăncilă nu a înțeles nimic din votul de pe 26 mai?

Rareș Bogdan: Doamna Dăncilă nu a înțeles nimic din toate semnalele primite, și mă refer aici inclusiv la acceptarea numirii Laurei Codruța Kovesi, cu o largă susținere, ca procuror-șef european, și practic continuă același asalt. Noi avem o țară unde peste 76% dintre români nu doar că sunt pro-occidentali, sunt pro-europeni totali. Avem și cea mai mare proporție din Europa de proamericanism (85%).

Și într-o astfel de țară, plus 5 milioane de români care trăiesc în diverse țări ale Europei, tu să vii cu un discurs antioccidental, anti-corporații, antiamerican, anti-ambasadori ai statelor occidentale prezente, înseamnă că nu înțelegi nimic din poporul tău. Ar fi înțeles ceva dacă ar fi schimbat propunerea.

EvZ: Pe cine altcineva ar fi putut să propună?

Rareș Bogdan: Chiar dacă sunt un om de dreapta, cred că stânga are oameni. Nu poți să spui despre Corina Crețu că a fost o persoană care să nu fi făcut față acestei poziții importante și care să nu fi lăsat o imagine foarte bună acolo, mai ales în momentul în care și-a criticat propriul guvern, când acest guvern refuza practic să apeleze la bani europeni, să prezinte până și proiecte.

Gestul doamnei Crețu a creat prima dată rumoare, după care aplauze. Cred că de-a lungul timpului stânga românească a avut și oameni care să poată să onoreze o astfel de poziție. Azi mi-e greu să găsesc pe cineva, dar la un moment dat în acest PSD era Cristian Diaconescu, era Mircea Geoană, era Vasile Dâncu. Deocamdată, acest partid e atât de toxic pentru România încât nu cred că ar suferi prea mulți oameni dacă s-ar duce puțin spre periferia politică.

EvZ: Partidele s-au succedat pe rând la guvernare (sub diferite denumiri și alianțe) în ultimii 30 de ani.

Rareș Bogdan: Da, nu poți să dai vina exclusiv pe un partid. Dar 22 de ani și jumătate au fost la guvernare cei din PSD. PNL a fost la guvernare în două perioade, o jumătate a PNL-ului de astăzi a fost în perioada domnului Tăriceanu, adică în 2005-2008. Iar cealaltă jumătate a PNL-ului a stat la guvernare între 2009 și 2012, când a căzut guvernul Răzvan Ungureanu.

PSD nu a părăsit guvernarea în ultimii șapte ani de zile, ei controlează România. Iar în ultimii trei ani au făcut-o într-un mod care a speriat nu doar Occidentul, ci și pe români.

„Klaus Iohannis nu și-a depășit mantaua constituțională, nu a fost un președinte jucător cu orice chip”

EvZ: Sunteți perceput ca o navă-amiral a PNL-ului. Pune asta o presiune suplimentară pe umerii dvs.?

Rareș Bogdan: Uriașă, pentru că încerc să nu dezamăgesc. Este o încredere extraordinară pe care oamenii mi-o acordă. Știți de căte ori aud și cât de mult apasă acest: ”Avem încredere în dvs.!”. Dacă după doi-trei ani de guvernare liberală oamenii ne privesc cu aceeași simpatie, ne aplaudă la fel și spun că facem ce trebuie, înseamnă că am reușit în guvernare.

Dacă vom fi arătați cu degetul înseamnă că am eșuat, iar eu nu am intrat în politică să eșuez. Când voi deveni critic în interiorul partidului cu cei care nu au înțeles că acest partid nu are șanse să devină partidul care a modernizat țara asta la început de secol XX, decât încercând ca el însuși să nu facă niciun fel de greșeală și luptând să nu cadă în niciun fel de derapaj, așa cum a căzut PSD sau partidele care au guvernat până acum, abia atunci o să realizăm cu toții ce înseamnă să-ți dea încrederea cetățenii.

EvZ: Aveți mai multă înțelegere pentru politicieni acum, mai multă empatie?

Rareș Bogdan: Sunt unii pe care poate i-am tratat greșit. Cert e că nu poți să-i bagi în aceeași oală pe toți politicienii, ca fiind oameni care parazitează spațiul public și care au anumite beneficii, pentru că sunt și oameni care lucrează enorm, ei nu se văd de multe ori, dar își fac treaba cu foate multă pasiune.

Și sunt alții care se cațără pe anumite poziții și care nu au gânduri mari, care nu vor să schimbe lumea. Eu am intrat în politică ca să schimb lumea în bine, nu să am un salariu. Aveam un salariu foarte bun și în presă, aveam un statut extrem de bun, s-ar putea chiar ca în presă să fi avut mai multă simpatie, pentru că, automat, fiind trei-patru ore la televizor pe zi, puteam atinge mult mai multe subiecte, puteam fi mai simpatic sau mai antipatic, pentru unii sau alții. Acum se restrânge această categorie, iar la guvernare probabil se va restrânge și mai mult.

EvZ: Care e cea mai stringentă problemă a României, care trebuie discutată la Bruxelles?

Rareș Bogdan: Pactul de mobilitate, adică modalitatea prin care transportatorii români să nu fie dezavantajați în raport cu transportatorii din Spania, spre exemplu, sau din Italia. Apoi politica agricolă, pentru că pe noul plan ar urma să pierdem 2 miliarde euro pe dezvoltare rurală și ar trebui să-i recuperăm, deci să negociem să ni se întoarcă subvenția pe agricultură, că nu e normal să existe diferențe, dar aici trebuie să mergem cu argumente pentru că am negociat-o prost acum 12 ani. O discuție vizează și modalitatea în care reușim să aducem bani pentru infrastructura de transport și asistență medicală în România.

EvZ: E Rareș Bogdan candidatul PNL pentru Primăria Capitalei?

Rareș Bogdan: Sunt unul dintre puținii ardeleni care adoră Bucureștiul, este un oraș absolut spectaculos, foarte frumos. Și mă înțeleg bine cu bucureștenii, poate și pentru că eu sunt o fire mai plină de viață să spun așa, nu sunt deloc ardelean în exprimare sau în comportament, decât prin decență și prin respectul pe care îl acord celorlalți.

Nu m-am gândit la asta, eu sunt europarlamentar și vreau să fac o treabă bună acolo. Pot să fac o mulțime de lucruri dacă e să fac, depinde foarte mult de evoluție, de ce se întâmplă. Nu exclud nimic. Dar nu e cazul acum. Sunt foarte tânăr, am timp să încerc o mulțime de lucruri.

EvZ: Va câștiga Klaus Iohannis un nou mandat?

Rareș Bogdan: 100%. E extrem de bun, nu are niciun candidat redutabil. Are o imagine excepțională, exact prestigiul de care are nevoie un președinte. Este omul care atunci când România a derapat, când era capturată de un partid care se dorea partid stat, a intervenit decisiv, riscându-și propriul său mandat. E politicianul de care are nevoie România astăzi, pentru că este respectat, apreciat, extrem de serios, este considerat un om nu doar decent, ci foarte bun în tot ceea ce înseamnă cancelarie occidentală, în tot ce înseamnă structură la nivel european, sau la nivel euroatlantic, e un om pe care se pot baza partenerii noștri. Klaus Iohannis este omul care nu și-a depășit mantaua constituțională, nu a fost un președinte jucător cu orice chip, intrând peste antrenori, plastic vorbind, dorind să fie vârf de atac sau coordonator de joc.

EvZ: Tocmai că nu e ”jucător” i se reproșează chiar de către simpatizanți.

Rareș Bogdan: Pentru că erau obișnuiți cu un alt tip de președinte. Klaus Iohannis a stat în limita constituțională și a intervenit decisiv atunci când PSD dorea să pună mâna pe Justiție, atunci când PSD dorea să facă praf Codul Penal și Codul de Procedură Penală, atunci când PSD ataca libertatea de expresie, libertatea de întrunire, să ne amintim la 10 august. A schimbat fața unui oraș, iar în momentul în care va avea și Guvernul de partea sa, va schimba fața României în bine. E patriot, dar nu face paradă din asta. Decența îl caracterizează pe acest om. Și un profesionalism desăvârșit. Nu face greșeli. Cu Klaus Iohannis nu merge cu jumătăți de măsură.

Te-ar putea interesa și: