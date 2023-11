Rareș Bogdan: PSD nu este un partener loial. I-am atras atenția președintelui

Rareș Bogdan a spus că în situația actuală Guvernul va avea bani să suporte majorarea pensiilor doar pentru anul viitor. Europarlamentarul nu știe ce soluții se vor adopta pentru 2025, însă a amenințat că „se va rupe coaliția” dacă PSD va majora taxele.

Rareș Bogdan acuză că „PSD nu este un partener loial”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan poartă discuții cu alte partide pentru a forma o nouă coaliție. Acesta este nemulțumit de atitudinea celor din PSD, informându-l chiar și pe Klaus Iohannis despre situație:

„Noi am fost sub o presiune publică pe care PSD a dus-o complet necolegial și incorect, începând de joi, afirmând pe toate canalele că PNL se opune creșterii pensiilor. Chestiune complet falsă, PNL nu se opune și nu s-a opus creșterii pensiilor. Știm exact că puterea de cumpărare a românilor a scăzut și că cei 4,9 milioane de pensionari au nevoie de această creștere. Am spus clar că indexarea trebuie să se realizeze și trebuie să vedem cu cât putem crește diferența”, a spus Rareș Bogdan despre practicile PSD.

Liderul PNL crede că PNL a fost ținta unui atac în ceea ce privește mărirea pensiilor:

„Doamna Bucura-Oprescu a venit cu acest 40%, care este ireal. Oameni buni, nu ne mai acuzați că nu dorim să mărim pensiile, pentru a ne pune într-o situație imposibilă în spațiul public și pentru a ne întreba pensionarii de ce nu vrem asta. Noi vrem, dar suntem lucizi, responsabili și echilibrați și ne întrebăm de unde luăm banii în 2024 și 2025. PNL a solicitat și sper ca PSD să fie de acord, ca în 2024 Guvernul să nu introducă taxe și impozite suplimentare. Boloș a spus că trebuie să introducem taxe și impozite ca să avem bani de pensii. Noi l-am chemat și i-am spus: Dacă introduci o singură taxă, pleci acasă!”, a afirmat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan regretă că nu a fost făcută o coaliție de dreapta

În ciuda nemulțumirilor, PNL nu pune capăt coaliției cu PSD:

„Astăzi trebuie să îi păzim, să nu bage mâinile și mai mult în bugetele companiilor private și în buzunarele românilor. Sincer, sunt unul dintre cei care regretă profund că nu am încercat să facem o coaliție de dreapta și oricând vom avea posibilitatea să o facem de dreapta, vom încerca asta. Ultimele săptămâni mi-au arătat că nu pot avea încredere în PSD”, a mai adăugat acesta la Digi24.

Rareș Bogdan și-ar dori o coaliție de dreapta, înainte de viitoarele alegeri.

„Dacă ar fi după mine, eu aș încerca de mâine. (…) Pentru PSD există doar bugetari și pensionari, nu există companii private. I-am văzut în doi ani, nu-i interesează mediul economic privat, capitalul românesc. (…) Devine din ce în ce mai insuportabil să stăm cu ei. O singură propunere de mărire de impozit sau de taxă va duce la ruperea Coaliției”, a mai spus europarlamentarul despre relația cu PSD.

Legea pensiilor a atras o atenție negativă asupra Partidului Național Liberal

Rareș Bogdan este convins că PNL-ul are cel mai mult de suferit în urma scandalului cu legea pensiilor:

„PNL are o problemă serioasă. Deși votează legea pensiilor, pensionarii ne înjură și spun că nu am vrut să mărim pensiile, că așa a spus PSD. Oamenii de afaceri sunt supărați pe noi pentru creșterile de impozite și taxe. Ne-am pus în cap și profesorii, să ne ducem cu toții în pădure. Suntem într-o situație în care ori jucăm politic și nu mai stăm în siajul PSD, ori ne lăsăm de politică și ne ducem să cultivăm pătrunjel, simplu”, a mai adăugat Rareș Bogdan.

Președintele Klaus Iohannis a fost avertizat despre comportamentul celor din PSD:

„În ultimele săptămâni, luni, am avut discuții cu președintele Iohannis, în care i-am atras atenția că ceea ce face PSD este complet imoral și necolegial. Nu se comportă ca un partener loial”, a mai adăugat acesta.