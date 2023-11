Mihai Tudose, săgeți la adresa lui Rareș Bogdan. Coaliția scârțâie sub presiunea legii pensiilor. Video

Mihai Tudose îl ironizează pe Rareș Bogdan. colegul său din coaliția de guvernare și din Parlamentul European. După declarațiile belicoase ale liberalului, din cursul dimineații, colegul social-democrat i-a dat o replică acidă.

Rareș Bogdan a afirmat că PNL nu acceptă nici un fel de prosteală din partea PSD, partenerii de guvernare. El a spus că nu vor mai fi acceptate majorări de taxe și impozite precum cele impuse românilor prin Legea austerității promovată de guvernul PSD – PNL.

După amiază, a primit replica din partea lui Mihai Tudose care l-a comparat, ironic cu un erou de benzi desenate.

Polticianul PSD a spus despre Rareș Bogdan, sarcastic, că și-a tras chiloții peste pantaloni și a început să zboare. El și-a comparat colegul din Parlamentul European cu o parodie după Superman.

„Sunt consternat că nu știu pe ce fond au fost făcute. Adică, cam care era starea lui de agregare. Poate dimineață s-a trezit și sub impulsul unui film, sau a unei benzi de desene animate, și-a pus chiloții peste pantaloni, pelerina și a început să zboare printre blocuri”, a transmis Mihai Tudose.

Ceea ce amintește de un episod mai vechi cu Florin Cîțu. Pe vremea când era pe val și conducea guvernul, Cîțu a postat o animație cu el în chip de Superman.

Cea mai stabilă coaliție politică din România, așa cum o numea președintele Klaus Iohannis la începuturile prieteniei PSD – PNL, este în pericol. Legea pensiilor, propusă de PSD, stârnește vii dispute între politicienii celor două partide. Afirmațiile ministrei Muncii, Simona Bucura Oprescu, colega lui Mihai Tudose, cum că anul viitor pensiile vor fi majorate cu 40% i-a iritat pe liberali.

În replică, europarlamentarul Mihai Tudose le-a recomandat partenerilor de guvernare să citească proiectul legislativ. Chiar dacă, a spus el, le vine greu să o facă.

În urmă cu câteva luni, secretarul general Lucian Bode îi îndemna pe Nicolae Ciucă și pe colegii de partid să transmită mesaje în care să spună că PNL a majorat pensiile. Or, dacă PSD va majora – sau cel puțin va spune – pensiile cu 40%, ce pensionar va mai fi atent la Nicolae Ciucă. Astfel, liberalii vor pierde, după voturile clasei mijlocii, și pe cele ale pensionarilor cărora le-ar fi putut vinde un astfel de mesaj.

De altfel, după anunțul făcut de Simona Bucura Oprescu, cei din PNL și-au adaptat strategia de comunicare. Au ținut să spună că ei sunt cei care au majorat pensiile cu 40%. E drept că nu dintr-o dată ci în mai mulți ani, încă de pe vremea lui Ludovic Orban. Iar între cei care au transmis un astfel de mesaj s-a aflat și Rareș Bogdan. De unde și ironiile lui Mihai Tudose vis-a-vis de personajul cu chiloții peste pantaloni.

„Noi am fost cei care am mărit pensiile 14% și apoi încă de două ori și am ajuns la 40%. Partidul Național Liberal nu acceptă nici un fel de prosteală cu vreo creștere de impozite și taxe în coaliție. Singura discuție care a avut loc a fost de 13,8% restul a fost o surpriză și pentru noi. Eu vreau să cred că și Marcel Ciolacu, și ceilalți din PSD, se vor dovedi responsabili și termină această campanie populistă în care îi consideră pe pensionari masă de manevră. Dacă sunt bani, mărim pensiile”, a declarat Rareș Bogdan pe un ton agresiv.