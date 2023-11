Rareș Bogdan, ironizat pentru Rolexul de 30.000 de euro. Ce ceas are Nicolae Ciucă

Rareș Bogdan nu a ascuns niciodată că este o persoană cu o avere peste medie. Acest lucru stârnește ironii printre ceilalți politicieni. De această dată, a fost taxat, de un coleg de coaliția de guvernare, din PSD. S-a întâmplat după ce europarlamentarul PNL a afișat, într-o piață agroalimentară, un ceas Rolex de aproximativ 36.000 de euro.

Deputatul PSD Marian Mina nu a lăsat să-i scape ocazia și l-a ironizat pe Rareș Bogdan pentru apariția extravagantă, printre tarabagii. El i-a găsit și o poreclă, numindu-l Rolex Bogdan.

Cu atât mai mult cu cât europarlamentarul liberal s-a lăudat că nimeni, de la PSD, nu-i stă alături în ceea ce privește valoarea bunurilor, cu excepția lui Mihai Tudose.

Deputatul PSD Marian Mina i-a dat replica lui Rareș Bogdan care s-a afișat într-o piață, printre tarabagii, cu un ceas de 36.000 de euro. Social-democratul i-a transmis colegului de coaliție că nu poți face polemică pe tema pensiilor când te afișezi cu asemenea valori.

Marian Mina a făcut referire la legea pensiilor pe care liberalii o contestă. Aceștia avertizează că o majorare cu 40%, propusă de PSD, va pune în pericol stabilitatea bugetară. În notă demagogică, social-democratul i-a mai transmis lui Rareș Bogdan că polemica nu ține de cald pensionarilor.

În vreme ce Rareș Bogdan afișează un ceas Rolex, în valoare de peste 36.000 de euro, Nicolae Ciucă este mai modest. Întrebat dacă are și el un ceas scump, precum colegul său de partid, Nicolae Ciucă a spus că preferă unul mai ieftin.

Mult mai ieftin, în valoare de 900 de lei, adică mai puțin de 200 de euro. El a precizat că a fost o chestiune de alegere personală.

Ciucă a evitat să-l critice pe Rareș Bogdan pentru felul în care s-a afișat în fața tarabagiilor, din piața agroalimentară.

Weekendul trecut, o delegație a PNL a participat la inaugurarea unei piețe agroalimentare la Șimleu Silvaniei. Nicolae Ciucă, însoțit de echipa câștigătoare s-au plimbat printre comercianți și au făcut cumpărături. Între liberalii din delegație s-a aflat și Rareș Bogdan. Acesta a ieșit în evidență cu ceasul Rolex, de aproximaitv 36 de mii de euro, dar și printr-un alt episod hilar.

El i-a dat lui Nicolae Ciucă să miroasă o legătură de pătrunjel: „Și niște pătrunjel… Domn’ președinte, ia uitați ce miros are! Pătrunjel adevărat!”.

Ulterior, după ce în presă a apărut informația despre apariția sa excentrică, de la piață, Rareș Bogdan a dat o serie de explicații. El

„Eu sunt un om asumat, de asta îmi permit să port şi ceasuri de care vreau eu şi costumele, eu nu mă duc în salopetă şi nu-mi pun ceas pobeda să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu. (…) Port ce vreau eu şi cum vreau eu, pentru că am lucrat în mediul privat şi pentru că îmi permit să fac asta”, a spus politicianul.

El a precizat că are o colecție de ceasuri pe care le-a achiziționat din banii obținuți din presă, înainte să intre în politică. Totodată, a ținut să precizeze că problema românilor nu ține de ceasurile cu care se afișează.

„Doamnă, e ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin, e drept, nu-i aşa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000. Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000 de euro, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac? Vreţi să mă îmbrac ca Mao Zedong să-i placă lui Ciolacu, să mă îmbrac în ăla şi să-mi iau ceas Pobeda? Hai să fim serioşi, asta e problema românilor? Lor le place pobeda, că ăla îl avea Stalin, nepoţii lui”, a mai spus Rareș Bogdan