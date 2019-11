„Români din Italia, cele mai multe mesaje pe care le primesc sunt de la voi! Nici nu mă mir, acolo este a doua Românie – am spus-o mereu când eram jurnalist. Însă acum percep această a doua Românie mai puternic, căci am înțeles ce înseamnă responsabilitatea. Pe de o parte te copleșește, căci are legătură cu așteptările voastre, iar acestea se nasc din durerea de a te izbi cu capul de un zid ridicat de nesimțiți pe care erai convins că îl vei doborî. Pe de altă parte te mobilizează să faci ceva – și Doamne, știți voi ce plăcut este sentimentul că te implici și vrei să faci ceva pentru cei care au încredere în tine?

De câte ori ne-am întâlnit în acești ani mi-ați spus că vreți să vă întoarceți acasă, dar nu ca să fiți iar bătaia de joc a unor funcționari leneși și nesimțiți, a unor stative de dosare, a unor pile angajate numai deoarece au carnet de partid! Vreți un viitor sigur pentru copii, vreți servicii medicale de calitate, vreți școli moderne, vreți autostrăzi și drumuri civilizate, vreți autobuze curate, vreți să nu mai stați la cozi pentru a plăti impozite din care își iau leafa birocrați incompetenți, vreți să vă lase Fiscul să vă conduceți mica afacere fără să vă șantajeze să cotizați la partid. Asta înseamnă „o țară ca afară”. Știu, oameni buni! Dorințele voastre au legătură cu eșecurile de proporții ale celor care au crezut că România este o vacă de muls, nu o vatră pentru toți copiii ei! Fiecare dintre speranțele voastre sunt născute din ceva ce nu merge în România și care vă paralizează, așa-i? Cum spunem noi, ardelenii, „ți se sperie gândul”!

Eu nu vă promit că vă rezolv problemele. Este evident că nu pot singur. Dacă aș face-o, m-ar bate Dumnezeu! Vă spun, însă, altceva: mă voi strădui din răsputeri să fiu în continuare vocea voastră și vă asigur că nu voi tăcea atunci când voi descoperi că o situație poate fi îndreptată, dar se izbește de interesul/incompetența cuiva.”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Europarlamentarul a mai adăugat că votul pentru alegerile prezidențiale de duminică sunt cruciale, spunând că îl va vota pe Klaus Iohannis pentru că „a făcut pentru România enorm!”.

„Avem în față un vot crucial pentru țara noastră. Merg și-l votez pe domnul Klaus Iohannis cu inima împăcată. Nu este un aventurier, nu este un om conflictual, nu spune cuvinte în care nu crede. A făcut pentru România enorm! Pe de-o parte a ținut baricada luptei pentru apărarea justiției în momentele când un grup infracțional organizat dorea să o privatizeze pe persoană fizică. Pe de altă parte, a blindat legăturile externe, a câștigat respectul celor mai puternice democrații. Iar efectele au început să se vadă.

Nu în ultimul rând, președintele Klaus Iohannis nu a bătut palma cu PSD. A acționat în limitele Constituției, a ales să o respecte chiar dacă, politic, avea de câștigat dacă depășea limitele acesteia. Președintele a fost responsabil, nu a riscat să transforme România într-un teren de luptă în care euro ajungea la 7 lei! Vă rog, nu uitați asta!

Președintele Iohannis girează, acum, soluțiile pe care Guvernul PNL le va găsi la problemele cumplite pe care PSD le lasă în urmă. Nu uitați nici asta!

Frați români din Italia, experiența voastră de viață va fi pentru mine un indicator ferm al arhitecturii țării pe care o iubesc, ca și voi, din tot sufletul!

Respect!”, a scris Rareș Bogdan.

Te-ar putea interesa și: