Rareş Bogdan l-a dat de gol pe Klaus Iohannis. De ce nu a fost la Congresul PNL. Ce face, de fapt, şeful statului

Prim-vicepreşedintele PNL a dezvăluit motivul pentru care președintele Klaus Iohannis, nu a participat la Congresul Extraordinar al PNL. Rareş Bogdan a spus că președintele este implicat în criza geopolitică și că încearcă să găsească cele mai bune soluții pentru a ajuta Ucraina în război.

„De 45 de zile, preşedintele României este într-o activitate furibundă, vă spune un om care stă 3-4 zile la Strasbourg, Paris sau Bruxelles, la instituţiile europene. România practic se reconfigurează la nivelul leadership-ului european.

Domnia să este extrem de preocupat de situaţia geo-politică, geo-strategică, este parte activă a încercării de a sprijini Ucraina, de a ridica UE, de a sprijini ca un pilon de securitate Alianţa Nord-Atlantică în regiune, este în plină activitate de mediere de conflicte, de sprijin pentru Ucraina şi domnia sa a considerat că este mai important ca în acest moment să se ocupe de problemele de reprezentarea României şi o face cu mare cinste”, a explicat Rareş Bogdan, potrivit News.ro.

Dezvăluiri după Congresul Extraordinar al PNL

Prim-vicepreşedintele PNL a transmis că acest Congres extraordinar al PNL a fost o întălnire restrânsă și că s-au axat pe rezolvarea unor probleme importante. Timpul este limitat, iar soluțiile sunt puține.

„Chestiunea noastră fiind una internă, nu am invitat niciun alt lider, nici din partea dreaptă a eşicherului, nici din colegii de guvernare pentru că am considerat că trebuie să rezolvăm o problemă extrem de rapid, fără prea multe floricele, cu multă seriozitate, cu multă solemnitate şi să ne apucăm de treabă pentru că e nevoie de bună guvernare, e nevoie de măsuri”, a declarat Rareş Bogdan.

Acesta a mai precizat că ”în toată această situaţie complicată, PNL are o misiune istorică. A avut atunci când a venit cea mai groaznică pandemie pentru noi, mulţumesc Marcel Vela şi mulţumesc colegilor din Guvernul de atunci, Nelu Tătar şi ceilalţi. De asemenea, am avut o situaţie extrem de complicată când a ajuns criza energetică şi am făcut faţă, cu soluţii.”