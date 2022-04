Rareş Bogdan cutremură scena politică! Este dezvăluirea momentului. Ce se întâmplă, de fapt, cu cei de la PNL

Rareş Bogdan a uimit pe toată lumea la congresul celor de la PNL: În ziua în care liberalii l-au ales şef de partid pe premierul Nicolae Ciucă, europarlamentarul a făcut dezvăluirea momentului. PNL are, de fapt, peste 22% în sondajele de opinie şi nu 16% cât avea în ultimele cercetări.

Rareş Bogdan cutremură scena politică!

Rareş Bogdan susţine că PNL a urcat foarte mult în sondaje şi se apropie de cei de la PSD. „Nu o să fiu la fel de zâmbăreţ ca de obicei pentru că sunt extrem de îngrijorat„, a afirmat Rareş Bogdan, salutând prezenţa în sală a mai multor lideri, inclusiv a lui Florin Cîţu.

”În toată această situaţie complicată, PNL are o misiune istorică. A avut atunci când a venit cea mai groaznică pandemie pentru noi, mulţumesc Marcel Vela şi mulţumesc colegilor din Guvernul de atunci, Nelu Tătar şi ceilalţi. De asemenea, am avut o situaţie extrem de complicată când a ajuns criza energetică şi am făcut faţă, cu soluţii.

Am avut o situaţie complicată când timp de 8 luni de zile am dus o bătălie liberalo-liberală mai dură decţt bătăliile pe care le-am dus cu PSD cu USR sau cu PRM de-a lungul timpului. Şi ne-a slăbit şi ne-a durut şi încă sunt răni din cauza acestui lucru. Acum trebuie să facem faţă unei noi provocări, o provocare de securitate globală, o situaţie nouă pentru ţara noastră”, a mai declarat Rareş Bogdan.

Sondajul salvator pentru cei de la PNL

Rareş Bogdan a prezentat în cadrul Congresului celor de la PNL datele unui nou sondaj care arată că liberalii ar avea peste 22%. PSD este lider cu 31,1%, AUR 16,2% şi UDMR 5%. „Avem potenţial, să-l valorificăm”, a concluzionat Rareş Bogdan. În ultimele sondaje publice, PNL avea în jur de 16%. Potrivit sondajului Avangarde de la finalul lui martie, PSD are 35% PNL – 16% AUR – 15% USR – 12%.

”Nu vom mai spune ”vom face”, pentru că avem scadenţe pe care nu le-am mai făcut. Spun doar că primarii noştri au nevoie de bani şi de încredere. Preşedinţii de CJ au nevoie de siguranţă şi de dezvoltare a comunităţii lor”, a adăugat europarlamentarul.