CINE VINE ÎN LOCUL lui Rareş Bogdan? Controversatul C.P., în prim-plan. PLANUL LUI GUŞĂ a fost devoalat. Breaking news

Emisiunea „Jocuri de putere” difuzată de către Realitatea TV va fi realizată miercuri și joi de Claudiu Popa, a declarat miercuri Cozmin Gușă. Acesta a precizat că, după scandalul iscat marți seară de intervenția pe post a lui Rareș Bogdan, care a amenințat cu demisia, o să aibă o discuție cu acesta, miercuri seara sau joi.





„O să am o discuție cu Rareș Bogdan diseară sau mâine. Deocamdată nu intră pe post pentru că nu vrea redacția. Conducerea editorială nu poate trece peste incidentul de aseară și eu îi dau dreptate. Cum poți să zici să fie dat afară directorul stației, care nu a greșit cu nimic? Acum plec la Cluj și apoi voi discuta cu Rareș Bogdan, voi vedea ce își asumă din greșeli. În această seară și mâine seară emisiunea „Jocuri de putere” va fi realizată de Claudiu Popa, care revine după ce DIICOT a decis că am avut dreptate când am spus că el nu a greșit cu nimic”, a declarat Cozmin Gușă pentru HotNews.

După ce Emma Zeicescu s-a întors la TVR 1, jurnaliștii au încercat să afle dacă și Claudiu Popa va reveni, pe sticlă, la Realitatea TV.

Prezentatorii de televiziune Emma Zeicescu (TVR) şi Claudiu Popa (Realitatea TV), prinşi cu ţigări cu canabis, în luna august, la un festival de muzică din Buftea, au scăpat de acuzaţii.

Prezentatorii TV au fost urmăriţi penal pentru deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, însă, după ce procurorii DIICOT au finalizat cercetările, au stabilit ca cei doi să nu fie trimişi în judecată.

Claudiu Popa prezenta știri de luni până vineri, în intervalul orar 14.00 - 17.00

Emisiunea sa era prezentată astfel pe Realitatea: „Într-un nou decor, cu un nou conţinut jurnalistic şi un nou tonus, de luni până vineri, în intervalul 14 - 17. Emisiunea este realizată dintr-un studio modern, dotat cu un videowall impresionant şi un touch-screen performant. Totuşi, aşa cum ne-au obişnuit, realizatorii vor părăsi studioul şi se vor afla de fiecare dată în mijlocul evenimentelor atunci când acestea o cer”.

