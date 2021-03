Rareș Bogdan îl somează pe Cioloș să nu intervină în problemele PPE.

Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europe, a comentat ieșirea delegației Fidesz din grupul europarlamentar PPE, susținând imperiozitatea unui astfel de demers pentru sănătatea democrației europene.

„Ieșirea delegației FIDESZ a lui Viktor Orban din Grupul Popularilor Europeni era o acțiune necesară pentru sănătatea democrației din Europa. Populismul toxic practicat de Orban în Ungaria nu mai avea cum să fie susținut în Parlamentul European – încrederea în Uniune ar fi avut de suferit.

Limitarea libertății presei, jongleriile cu fondurile europene, nesocotirea statului de drept și nerespectarea valorilor și regulilor europene sunt linii roșii pentru orice guvern din statele membre, iar Viktor Orban le încalcă de prea multă vreme. Semnalul de astăzi arată clar că proeuropenii nu mai trebuie să tolereze mici autocrați care își conduc cetățenii în afara UE. Acest semnal a fost dat și de români în nenumărate rânduri de alegeri, când am arătat că viitorul este într-o Uniune Europeană puternică, cu reguli clare respectate în egală măsură de toată lumea”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Un comunicat al grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE) transmite adoptarea unor noi reguli de procedură în virtutea căreia un partid membru poate fi suspendat în ansamblul său. Deciziile au intrat în vigoare imediat şi nu se aplică retroactiv.

La scurt timp după modificarea de statut a PPE, partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban şi-a anunţat retragerea din grupul europarlamentar al PPE, ce avea până acum 187 de mandate.

Liderul delegației române din grupul PPE, Rareș Bogdan, a declarat pentru EvZ că decizia luată de premierul ungar Orban nu a fost una temperată.

“Noi nu l-am dat afară pe domnul Viktor Orban, ci doar am adoptat anumite modificări. Am votat o modificare de statut, care privește pe absolut toată lumea. Nu am votat în cadrul ședinței pentru sancționarea sau împotriva Fidesz, ci am votat schimbarea statului PPE pe mai multe paliere. Domnul Viktor Orban a considerat – aflându-se într-un conflict mai vechi și fiind suspendat din PPE și membru doar în delegația europarlamentară – că votul pe care noi l-am dat poate fi un vot care să ducă la o sancționare a grupului Fidesz. Așa putea spune oricine, și nemții și francezii, putea spune oricine. Eu cred că domnul Orban a așteptat un motiv și s-a grăbit când a luat această decizie”, a spus Rareș Bogdan.

Începând din martie 2019, Fidesz a fost suspendat din Partidul Popular European, formaţiunea paneuropeană conservatoare, dar încă avea 12 eurodeputaţi în grupul europarlamentar PPE, în pofida demersurilor unor membri ai conducerii acestuia de a-i exclude.

„Cioloș să-și vadă de grupul său politic”

Referitor la comentariile făcute în spațiul public de către liderul grupului Renew Europe, Rareș Bogdan i-a cerut acestuia să nu intervină în aspectele ce privesc grupul europarlamentar PPE.

“Ca să comenteze trebuia să fie prezent în cadrul PPE. Suntem colegi de guvernare, asta înțeleg, dar dacă domnul Cioloș se pricepe și la grupul PPE (…) să intre și în PPE cu tot grupul domniei sale. Eu zic să-și vadă de grupul său politic și să ne lase pe noi, fiindcă noi suntem fondatorii Uniunii Europene, grupul lui a fost fondat în urmă cu șase luni”, a afirmat liderul delegației române din PPE.